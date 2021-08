Start-ups : les plateformes vernaculaires ne sont pas le prochain jeu

in

Au milieu de la pandémie l’année dernière, un laboratoire d’intelligence artificielle à San Francisco appelé OpenAI a révélé une technologie en préparation depuis un certain temps. (Image représentative)

Par Siddharth Pai

Je suis à New York et je rencontre des fondateurs d’entreprises de la « Silicon Alley ». L’éventail des entreprises travaillant sur des niches technologiques B2C hyper-focalisées est étonnante. Aujourd’hui, j’ai rencontré une entreprise qui essaie de créer un marché de chefs spécialisés et de serveurs dans les restaurants de la ville qui commencent à rouvrir leurs portes.

New York, comme nous le savons tous, est un creuset. À quelques pas, vous passerez devant des restaurants qui servent une cuisine du Pérou, du Brésil, de l’Inde, du Mexique, de la Grèce, de la France, de l’Italie, de la Thaïlande, de la Chine, de la Malaisie… vous comprenez la dérive. La pandémie a mis un grand nombre de ces établissements à la faillite. Alors que les États-Unis commencent à revenir à la normale, de nombreux membres du personnel spécialisé qui travaillaient autrefois dans ces restaurants sont toujours des agents libres. Ils sont désormais ouverts aux « emplois occasionnels », tout comme le sont les chauffeurs d’Uber, Lyft, Zomato et Swiggy.

De telles niches hyper-spécialisées ne feront que croître. Les « marchés » pour tous les types de compétences imaginables ont été activés par deux facteurs : d’abord, une panne de l’ère moderne dans le raisonnement économique du lauréat du prix Nobel Ronald Coase dans « La nature de l’entreprise » de 1937.

Deuxièmement, la technologie a considérablement réduit les coûts de transaction pour les acheteurs et les vendeurs individuels et leur permet de travailler directement les uns avec les autres. Auparavant, les deux parties n’avaient d’autre choix que de passer par une entreprise monolithique du type décrit par Coase.

Les start-up en Inde ne semblent pas encore avoir pris conscience de l’hyper-spécialisation du marché. De nombreux entrepreneurs technologiques indiens se sont plutôt concentrés sur « Bharat », un terme fourre-tout pour les centaines de millions d’Indiens nouvellement connectés. De nombreux entrepreneurs se concentrent sur la création d’applications de « plateforme » multilingues qui, espèrent-ils, pourront être utilisées « en tant que service » par les entreprises qui s’adressent à ce vaste marché mal desservi.

Bien que cela soit louable, et bien que certaines de ces entreprises aient même reçu un financement important, à mon avis, leur modèle commercial n’est pas durable. Outre le fait que des plug-ins sont déjà disponibles pour des mastodontes tels que l’application « Traduction » de Google, la nature même de la façon dont ces programmes sont enseignés à l’aide de l’apprentissage automatique a également été bouleversée.

Au milieu de la pandémie l’année dernière, un laboratoire d’intelligence artificielle à San Francisco appelé OpenAI a révélé une technologie en préparation depuis un certain temps. Ce nouveau système, appelé Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), a appris les nuances du langage naturel sur plusieurs mois, le langage parlé et écrit par les humains. Il a analysé des milliers de livres numériques et près d’un billion de mots publiés sur Internet. GPT-3 est le résultat de plusieurs années de travail effectué par les principaux laboratoires d’IA au monde, dont OpenAI, qui est une organisation indépendante soutenue par un financement d’un milliard de dollars de Microsoft.

Pendant ce temps, chez Google, un système appelé Bert (abréviation de Bidirectionnel Encoder Representations from Transformers) a également été formé sur une large sélection de mots en ligne. Il peut deviner les mots manquants dans des millions de phrases, tels que « Je vais voir un homme à propos d’un… » ou « Je vais… un homme à propos d’un chien ». Ces systèmes peuvent gérer de nombreuses interfaces, des chatbots et commandes vocales à Alexa ou Google d’Amazon. Mais GPT-3, qui a appris la langue à partir d’un ensemble de textes en ligne beaucoup plus vaste que les modèles précédents, ouvre de nombreuses autres possibilités.

Pour la plupart des programmes d’apprentissage automatique ou d’apprentissage en profondeur d’aujourd’hui, y compris les outils de reconnaissance d’images pour les véhicules autonomes, nous pensons à des milliers de personnes en Inde ou au Sri Lanka étiquetant chaque image afin qu’un programme d’IA puisse se référer à ces étiquettes chacune. fois qu’il tente une tâche, comme reconnaître avec précision un panneau de signalisation, ou un piéton au lieu d’un cycliste.

Contrairement à ceux-ci, GPT-3 et Bert peuvent être préparés pour des tâches spécifiques en utilisant seulement quelques exemples, par opposition aux milliers d’exemples et plusieurs heures de formation supplémentaire requis par ses prédécesseurs « deep learning ». Les informaticiens appellent cela « l’apprentissage en quelques étapes » et pensent que GPT-3 est le premier exemple réel de ce qui pourrait être un changement puissant dans la façon dont l’humanité entraîne ses machines. La vraie surprise de GPT-3 est que les architectes de systèmes n’ont pu fournir que quelques instructions simples pour lui permettre même d’écrire ses propres programmes informatiques.

À un niveau de base, les programmes informatiques sont des commandes de type anglais données à un ordinateur dans une séquence logique de sorte que les commandes produisent un certain résultat après qu’un ordinateur a agi sur elles. En tant que telles, les descriptions mathématiques de GPT-3 sur la façon dont nous assemblons l’anglais fonctionnent, que nous écrivions des livres ou que nous codions des logiciels. En utilisant ces cartes, GPT-3 peut effectuer des tâches pour lesquelles il n’a pas été conçu à l’origine.

Jusqu’à présent, OpenAI a partagé GPT-3 avec un petit nombre de testeurs, car de nombreux défauts, y compris les préjugés et les grossièretés, doivent être résolus. Cela dit, les scientifiques d’OpenAI ont affirmé que “tout profane peut prendre ce modèle et fournir ces exemples en cinq minutes environ et en tirer un comportement utile”. Sans surprise, Microsoft a autorisé l’utilisation exclusive du code source, mais d’autres peuvent utiliser une interface publique pour générer une sortie.

À mesure que ces méthodes de la nouvelle ère deviennent plus largement disponibles, les start-ups de « plateforme vernaculaire en tant que service » en Inde courent le risque de devenir rapidement obsolètes. J’oserais dire que le moyen intelligent de contourner l’inévitable serait que ces entreprises concentrent leurs cas d’utilisation vernaculaires sur des marchés hyperspécialisés comme ceux qui voient le jour ici à New York.

L’auteur est consultant en technologie et investisseur en capital-risque

(Sur invitation de New York)

