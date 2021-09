Starter accueillera le lancement du token CUE $ CUEX

Starter, une rampe de lancement multi-chaînes gérée par la communauté, a annoncé qu’elle accueillerait le 10 septembre le lancement du jeton DeFi $ CUEX de CUE, un protocole géré par la communauté, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Starter prend en charge l’interopérabilité des versions IDO (Initial DEX Offering) sur sept blockchains.

CUEX est un jeton au sein de l’écosystème CUE avec un teneur de marché automatique. Il est accompagné d’une taxe d’achat et de vente de 10 pour cent, qui fournit de la liquidité à tous les jetons au sein de l’écosystème. Grâce aux paris et aux rachats automatisés, les détenteurs sont récompensés par des jetons CUEX et CUE, ce qui est un bon bonus.

Objectif élevé de changer l’industrie DeFi

À l’appui de son noble objectif de changer l’industrie DeFi, Starter supervisera les échanges et les paris en $ CUEX. Le premier CUEX IDO se tiendra au taux exclusif de 1 BNB (BNB / USD) = 8 333 333 CUEX. De plus, seuls 400 BNB seront disponibles.

Petros Anagnostou, co-fondateur et directeur marketing de CUE Protocol, a déclaré :

« CUEX opère sous l’équipe du protocole CUE et est l’entrée du protocole CUE dans le monde DeFi. CUEX aura des groupes de parties prenantes pour son propre écosystème (CUE / CUEX) et CUEX permettra également à d’autres projets de lancer des groupes de parties prenantes sur cette nouvelle plate-forme DeFi. Sa tokenomics unique offre à l’ensemble de l’écosystème CUE des avantages tels que la génération de liquidités et les rachats, bénéficiant à la fois aux détenteurs de CUE et de CUEX.

En plus de la vente de lancement, il existe un autre IDO pour le protocole Cue, qui n’a pas encore eu lieu. L’équipe a levé 287 BNB lors d’une vente privée avec le taux exclusif Starter IDO. Seuls les détenteurs de CUE avec un minimum de 3 CUE pouvaient participer à la vente. Le protocole CUE exécutera le prochain IDO à raison de 1 BNB = 7 500 000 CUEX, précédé d’une limite maximale de 2 000 BNB.

CUEX est un IDO très demandé

CUEX a été présenté à la communauté Starter après une sélection minutieuse par l’équipe Starter. Ses projets de blockchain à succès incluent Wall Street Bets (WSB), Cake Monster (MONSTA), WISE Token (WISE), Bakery Tools (TBAKE), FOMO Labs (FOMO), et plus encore. Certains d’entre eux avaient été vendus en quelques secondes.

