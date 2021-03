Startup India: 46% des demandes de marques déposées par les startups enregistrées à ce jour; plus de 6000 déposées en FY21

Au 14 mars 2021, le nombre de candidatures de démarrage enregistrées au cours de l’exercice en cours s’élevait à 1319. (Image: Bloomberg)

Le nombre de demandes de marques déposées par des startups en Inde dans le cadre du programme Startup India est passé à 14252 au 14 mars 2021, selon les données du gouvernement. Sur quatre demandes déposées et deux enregistrées au cours de la première année (2016-2017) du programme, les startups ont jusqu’à présent 6 630 demandes enregistrées (46,5% des demandes déposées), selon les données de l’Office indien des brevets. La croissance d’une année sur l’autre des demandes déposées et enregistrées a également été importante. 6092 demandes ont déjà été déposées en 2020-2021 jusqu’à présent, contre 4130 demandes déposées en 2019-20 et 2596 déposées en 2018-2019, tandis que la base de demandes enregistrées est passée de 1789 en 2018-2019 à 2428 en 2019-20. Au 14 mars 2021, le nombre de demandes enregistrées au cours de l’exercice en cours s’élevait à 1319, selon une analyse des données du rapport annuel du DPIIT 2020-21.

Cependant, le dépôt et l’enregistrement de marques de démarrage ne représentaient qu’une infime partie des chiffres globaux. Selon le rapport de l’Office indien des brevets FY19 – dernier disponible sur son portail, 3,23 798 demandes de marques ont été déposées en Inde par des entreprises de toutes tailles, contre 2 596 demandes de démarrage (0,8%). De même, le nombre total d’enregistrements de marques au cours de la s’est élevé à 3 16 798 dont 1 789 demandes (0,56 pour cent) appartenaient à des startups.

«Le gouvernement indien a pris diverses mesures de réforme législative et politique pour renforcer le régime des droits de propriété intellectuelle dans le pays en tenant compte de nos besoins en matière de développement … les frais statutaires payés pour les demandes de marques déposées par une start-up ont été réduits à 50% vis-à-vis des grandes entités. Une concession supplémentaire de 10% des frais prescrits est accordée pour le dépôt en ligne des demandes », a déclaré récemment le ministre du Commerce Piyush Goyal dans une réponse écrite à une question sur les demandes de marques de démarrage dans le Lok Sabha. Au 28 février 2021, 13 703 demandes de marques déposées par des startups bénéficiaient d’une redevance réduite, selon Goyal.

Le gouvernement avait également annoncé le programme de facilitation de la protection de la propriété intellectuelle des startups en 2016 pour aider les startups à déposer et à traiter ultérieurement leurs demandes. Le programme a ensuite été prolongé jusqu’en mars 2023. Le gouvernement prend en charge les frais du facilitateur qui aide les startups à déposer des brevets, des marques ou des dessins. Au 28 février 2021, plus de 900 facilitateurs étaient enregistrés auprès du bureau du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques, dont 392 étaient enregistrés pour la facilitation des marques dans le cadre du programme, a ajouté Goyal. Au 31 décembre 2020, 2546 candidatures ont été déposées par des startups via des facilitateurs.