Starz annule les dieux américains, mais pourrait revenir pour l’événement final

Après des montagnes russes turbulentes de cycles de développement pour l’adaptation en série du roman emblématique de Neil Gaiman, Starz a choisi d’apporter Dieux américains à une clôture anticipée après trois saisons sur le réseau, l’annulation faisant suite à la dernière finale de la saison, selon The Hollywood Reporter.

« Dieux américains ne reviendra pas pour une quatrième saison», A écrit le réseau appartenant à Lionsgate dans un communiqué. « Tout le monde chez Starz est reconnaissant aux acteurs et à l’équipe dévoués, ainsi qu’à nos partenaires de Fremantle qui ont donné vie à l’histoire toujours pertinente de l’auteur et producteur exécutif Neil Gaiman qui parle du climat culturel de notre pays.. »

Des sources rapportent que la décision de mettre fin à la série intervient alors que la dernière saison a affiché un faible score, chutant de 65% sur les multiples plates-formes de Starz par rapport à sa première saison, mais notez que la société de production Freemantle est actuellement en pourparlers avec le réseau pour développer une série d’événements potentiels ou un film pour aider à envelopper l’histoire adaptée jusqu’à présent du roman de Gaiman.

La troisième saison de la série a suivi Shadow alors qu’il tentait de rompre avec son père, mercredi, et de s’affirmer comme son propre homme, s’installant dans la ville enneigée idyllique de Lakeside, Wisconsin. Cependant, alors qu’il découvre le sombre secret de la ville, il est ramené dans le monde des dieux et explore sa propre divinité et, sous la direction de ses ancêtres noirs les Orishas, ​​doit décider s’il est un dieu en quête de vénération ou un homme en le service du «nous».

Dieux américains stars Ricky Whittle (Le 100) en tant que Shadow Moon, Ian McShane (Bois morts) comme M. Wednesday, Emily Browning (Sucker Punch) comme Laura Moon, Pablo Schreiber (Orange est le nouveau noir) en tant que Mad Sweeney, Yetide Badaki (Verseau) comme Bilquis, Bruce Langley (Eaux mortelles) en tant que Technical Boy et Glover en tant que Mr. World.

L’invité et la liste récurrente de la troisième saison comprenaient Danny Trejo (Machette) et Dominique Jackson (Pose) comme deux des nombreuses formes du méchant M. World, principalement joué par Crispin Glover (Retour vers le futur), Julia Sweeney (Aigu) comme Ann-Marie Hinzelmann, la maire autoproclamée de Lakeside, Wale comme Chango, une Orisha liée au passé inexploré de Shadow, Herizen Guardiola (La descente) comme Oshun, Ashley Reyes (Le jeu qui va mal) comme Cordelia, Blythe Danner (Souffler) comme Demeter, Eric Johnson (Smallville) comme Chad Mulligan, Lela Loren (Pouvoir) comme Marguerite Olsen et Denis O’Hare (histoire d’horreur américaine) comme Tyr.

Adapté du roman primé de Gaiman, qui est producteur exécutif de la série, Dieux américains a traversé une route troublée au cours de ses trois saisons, des showrunners originaux Bryan Fuller et Michael Green quittant la moitié du développement de la deuxième saison en raison de différences créatives avec le studio et le remplaçant Jesse Alexander également supprimé, ainsi que la perte des stars clés Gillian Anderson et Kristen Chenoweth, laissant la production sans showrunner approprié et entraînant une saison mal reçue et désordonnée.

Alors que la troisième saison a vu un cycle de production globalement plus fluide, Les morts qui marchent L’ancien Charles «Chic» Eglee en tant que showrunner et Gaiman félicitant le gagnant d’Emmy pour sa compréhension du matériel source et sa vision de l’avenir de la série, il y a eu une brève bosse sur la route alors que la star Orlando Jones a affirmé qu’il avait été renvoyé de la série décision raciale, bien qu’un porte-parole ait répondu en affirmant que son contrat n’avait pas été renouvelé car la partie du livre sur laquelle la troisième saison est basée n’incluait pas le personnage de Jones.