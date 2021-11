Starz fait une grande annonce sur l’avenir des « talons »

La série dramatique de lutte professionnelle Heels a été créée au cours de l’été et il semble que le spectacle ait été un grand succès. Mercredi, Starz a annoncé que Heels avait été renouvelé pour une deuxième saison. Il a également été annoncé que les acteurs Trey Tucker (Bobby Pin) et Robby Ramos (Diego Cottonmouth) ont été promus habitués de la série. La production de la saison 2 débutera l’année prochaine.

« Il ressort clairement des éloges de la critique et des fans que les histoires et les personnages de la Duffy Wrestling League ont établi un lien avec le public amenant une communauté qui ne se trouve pas souvent sur la télévision premium », a déclaré Jeffrey Hirsch, président et chef de la direction de Starz, dans un déclaration, par The Wrap. « Je suis ravi que nos incroyables acteurs et producteurs exécutifs reviennent ensemble sur le ring pour une deuxième saison. »

Mike O’Malley reviendra en tant que showrunner et producteur exécutif tout en reprenant son rôle de Charlie Gully. La série met en vedette Stephen Amell et Alexander Ludwig qui jouent respectivement les rôles de Jack Spade et Ace Spade. Heels raconte l’histoire de Jack Spade qui dirigeait une ligue de lutte professionnelle indépendante en Géorgie, qu’il a reprise pour son défunt père. La première saison mettait en vedette Jack et Ace se cognant la tête tout en essayant de maintenir la promotion à flot. Amell a confirmé que Heels revenait pour une deuxième saison sur les réseaux sociaux.

« Nous avons fait le spectacle que nous voulions faire, et nous en sommes incroyablement fiers », a déclaré Ludwig lors d’une conférence de presse au cours de l’été. « Très rarement, vous lisez un script… Il faut tellement de choses ensemble pour faire de ce script une réalité. Cela commence par le script, mais tout le monde doit se présenter. Tout le monde doit travailler. Et j’ai gagné un énorme respect pour tout le monde dans la communauté de la lutte, mais ce que nos acteurs et notre équipe ont également vécu pendant COVID pour en faire une réalité … Ce que j’en ai retenu, c’est que vous pouvez vraiment faire le spectacle que vous organisez à faire, et je pense que nous sommes tous les deux extrêmement fiers de cette chose, parce que vous n’avez pas besoin d’être un fan de catch pour l’aimer. »

Heels met également en vedette Alison Luff dans Staci Spade, Mary McCormack dans Willie Day, Kelli Berglund dans Crystal Tyler, Allen Maldonado dans Rooster Robbins, la légende des Pittsburgh Steelers James Harrison dans Apocalypse, Roxton Garcia dans Thomas Spade et Chris Bauer dans Wild Bill Hancock.