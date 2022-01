Stassi Schroeder partage une douce photo d’anniversaire de sa fille Hartford

Une étape importante.

Stassi Schröder est allé sur Instagram le vendredi 7 janvier pour lui souhaiter, ainsi qu’à son mari Beau Clarkla fille de, Hartford Charlie Rose Clark, un joyeux premier anniversaire.

Inclus dans un carrousel de photos et de vidéos de retour de l’ancienne star de Vanderpump Rules parlant à Hartford, il y avait un nouvel instantané du petit souriant jusqu’aux oreilles tout en portant une jolie combinaison ornée de rubans.

« Joyeux 1er anniversaire mon chéri chéri Hartford !!! » Stassi a sous-titré le message. « Quand j’étais enceinte et que j’imaginais à quoi ressemblait mon bébé, pour une raison quelconque, j’imaginais cette petite fille calme, docile, aux cheveux noirs et aux yeux bruns à l’intérieur de mon ventre … Manifestement, j’étais loin. »

L’alun de télé-réalité a poursuivi: « Elle s’est avérée être la plus courageuse, déterminée, curieuse, autoritaire, brillante, drôle, exigeante, amicale, dramatique, confiante, indépendante, réfléchie et douce aux yeux bleus. Beaut a l’énergie du personnage principal pour jours … et elle m’a donné la meilleure année de ma vie. «