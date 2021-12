State Bank of India, Adani Group, Reliance Capital, Tata Power, Biocon parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Les analystes recommandent de s’en tenir aux poches montrant de la force. (Photo : REUTERS)

Sur les graphiques, Nifty 50 se situe maintenant à un point crucial après la remontée d’hier qui a aidé les taureaux à obtenir la force dont ils avaient tant besoin. « Une cassure décisive à la hausse de l’obstacle des niveaux 17400-17600 ne pourrait que changer le sentiment négatif à court terme du marché », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Tout virage à proximité de la bande de résistance pourrait remettre les ours en action. Le support immédiat est placé autour des niveaux 17300-17250 », a-t-il ajouté. Les analystes recommandent de s’en tenir aux poches montrant de la force. « Les participants doivent se concentrer sur les poches qui montrent de la force et choisir les actions en conséquence. Parmi les secteurs, l’informatique semble la plus forte et connaît une traction notable tandis que d’autres affichent une tendance mitigée », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking.

Banque Nationale de l’Inde: La banque PSU a signé un accord avec Adani Capital, pour un co-prêt aux agriculteurs pour l’achat de tracteurs et de matériel agricole.

Groupe Adani : Adani Capital est une société de financement non bancaire (NBFC) du groupe Adani. Enregistrée en 2017, Adani Capital est une NBFC sans dépôt avec un actif total sous gestion de Rs 1 292 crore au 31 mars. La NBFC comptait 28 000 clients répartis dans 63 succursales dans 6 États, dont le Maharashtra, le Gujarat, le Rajasthan, le Karnataka et le Tamil Nadu. et Uttar Pradesh.

Capital de confiance : La Banque de réserve de l’Inde a déposé une demande d’ouverture d’un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise contre Reliance Capital, criblé de dettes d’Anil Ambani, auprès du banc de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés. Le stock de Reliance Capital a chuté de 18% depuis le 26 novembre.

Banque Dhanlaxmi: Le prêteur a informé les bourses jeudi que le président à temps partiel et administrateur indépendant de la banque G Subramonia Iyer a présenté sa démission du conseil d’administration de la banque, en raison de certaines raisons personnelles urgentes et émergentes. La banque a été mise au point après un avis de RBI pour assurer la transparence dans le processus de nomination des administrateurs.

Puissance de tata: Tata Power a informé les bourses jeudi qu’elle avait obtenu l’approbation des actionnaires pour modifier le programme d’arrangement composite entre Coastal Gujarat Power Limited et The Tata Power Company Limited.

Biocon : Biocon Pharma Limited, une filiale de Biocon a reçu l’approbation de son ANDA pour l’acide mycophénolique de la FDA américaine, a indiqué la société.

Petite banque financière d’Ujjivan : Le prêteur a informé les investisseurs que SEBI, l’organisme de surveillance du marché des capitaux, a accédé à sa demande d’assouplir l’exigence minimale de verrouillage du promoteur de trois ans pour la fusion avec Ujjivan Financial Services.

