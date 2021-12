State Bank of India, Tech Mahindra, Jubilant Ingrevia, DishTV parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

actions à l’honneur aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Dans un contexte de forte volatilité, Sensex et Nifty ont gagné près de 1% la semaine dernière. Du côté fondamental, les analystes surveillent le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India pour les guider sur l’avenir de Dalal Street. Pendant ce temps, les analystes techniques estiment que la tendance baissière à court terme est toujours intacte. « La tendance à court terme de Nifty continue d’être à la baisse et le récent recul d’une tendance baissière semble être terminé », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Il y a une possibilité d’une nouvelle faiblesse jusqu’à 16800 niveaux d’ici (cette) semaine. La résistance immédiate est placée aux niveaux 17300-17350 », a-t-il ajouté.

Banque Nationale de l’Inde: Le prêteur géré par l’État a lancé un appel d’offres aux sociétés de reconstruction d’actifs et à d’autres institutions financières pour vendre un compte NPA KSK Mahanadi Power Company, avec un encours total contre la société s’élevant à plus de Rs 4 100 crore.

Financement du logement Indiabulls : La société, au cours du week-end, a annoncé qu’elle augmenterait jusqu’à 1 000 crores de roupies grâce à une émission publique d’obligations. La taille de l’émission de base des obligations, de la nature des débentures non convertibles remboursables sécurisées (NCD), est de Rs 200 crore avec une option pour conserver la sursouscription jusqu’à Rs 800 crore, totalisant jusqu’à Rs 1 000 crore

Raymond : Le président et directeur général de la société, Gautam Hari Singhania, a déclaré dans une interview à Financial Express que la société n’avait constaté aucune baisse de la demande après Diwali, ce qui, a-t-il ajouté, est un bon signe, montrant une stabilité de la demande.

Tech Mahindra : Vendredi, le major informatique a déclaré avoir acquis 100 % des actions d’Activus Connect LLC et d’Activus Connect PR LLC grâce à une subvention.

DishTV : La société a informé les bourses qu’elle tiendra sa 33e assemblée générale annuelle (AGA) le 30 décembre 2021. DishTV est en action alors que son principal actionnaire, Yes Bank, tente de reconstituer le conseil d’administration.

Ingrevia jubilatoire: Le conseil d’administration de Jubilant Ingrevia a approuvé le rachat de 1 000 débentures remboursables non convertibles cotées, sécurisées et cotées à 7,90 % de Rs 10 000 000 chacune, soit un total de Rs 100 crore.

Sona Comstar: La société nouvellement cotée a déclaré que India Ratings & Research a relevé la notation à long terme de l’émetteur de la société à « IND AA » au lieu de « IND AA- » et que les perspectives sont stables.

