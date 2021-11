State Farm prend une décision sur Aaron Rodgers au milieu de la controverse sur les vaccins

State Farm a fait appel à Aaron Rodgers. La compagnie d’assurance s’est entretenue avec USA Today Sports et a déclaré qu’elle soutenait le quart-arrière des Green Bay Packers après ses commentaires sur le vaccin COVID-19. Rodgers est un porte-parole de longue date de State Farm apparaissant dans diverses publicités depuis plus de 10 ans.

« Aaron Rodgers a été un excellent ambassadeur de notre entreprise pendant une grande partie de la dernière décennie », a déclaré une porte-parole de la société dans une déclaration à USA Today Sports. « Nous ne soutenons pas certaines des déclarations qu’il a faites, mais nous respectons son droit d’avoir son point de vue personnel. Nous reconnaissons que nos clients, employés, agents et ambassadeurs de la marque viennent de tous les horizons, avec des points de vue différents sur de nombreuses questions. Notre mission à State Farm est de soutenir des communautés plus sûres et plus fortes. À cette fin, nous encourageons les vaccinations, mais respectons le droit de chacun de faire un choix en fonction de sa situation personnelle.

La semaine dernière, Rodgers a été testé positif au COVID-19 et a raté le match de dimanche contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Rodgers et Mahomes sont tous deux des lanceurs de State Farm, ce qui a conduit à considérer le match de dimanche comme le State Farm Bowl. Lorsqu’il a été découvert que Rodgers avait été testé positif pour COVID-19, il a été révélé plus tard que Rodgers n’était pas vacciné. C’était surprenant étant donné que Rodgers a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé », ce qui a amené beaucoup à croire que Rogers était vacciné.

Rodgers a expliqué sa situation sur The Pat McAfee Show vendredi. « Tout d’abord, je n’ai pas menti lors de la conférence de presse initiale », a déclaré Rodgers. « À l’époque, mon plan était de dire que j’avais été immunisé », a déclaré Rodgers. « Ce n’était pas une sorte de ruse ou de mensonge, c’était la vérité. anti-vax, terre plate. Je suis quelqu’un qui est un penseur critique, vous me connaissez les gars, je marche au rythme de mon propre tambour. Je crois fermement en l’autonomie corporelle et la capacité de faire des choix pour votre corps. Ne pas avoir d’acquiescer à une culture éveillée ou à un groupe d’individus fous qui disent que vous devez faire quelque chose. La santé n’est pas une taille unique pour tout le monde.' »

Malgré le soutien de State Farm, Rodgers voit les conséquences de ses actions en tant qu’autre sponsor, Prevea Health, une entreprise de soins de santé du Wisconsin, a mis fin à sa relation avec Rodgers samedi. Quant au football, le premier Rodgers peut retourner aux Packers est samedi s’il efface les protocoles COVID-19.