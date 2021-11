State Farm soutient Aaron Rodgers, mais a réduit ses publicités

State Farm a publié une déclaration affirmant qu’ils se tiennent prêts Aaron Rodgers malgré sa récente diatribe sur les vaccins Covid, mais ils ont vraiment mal fait de montrer leur soutien dimanche.

Selon les données d’Apex Marketing, Rodgers n’a figuré que dans six des 394 publicités de State Farm diffusées dimanche jusqu’à 20 h HE. Les deux dimanches précédant la position vocale de Rodgers sur le vaccin, le quart-arrière est apparu dans près d’un quart des publicités de la compagnie d’assurance.

« Il semble que State Farm ait réduit le nombre de spots nationaux, diminuant considérablement vendredi », a déclaré le président d’Apex. Eric Smallwood a déclaré selon Action Network. « Notre surveillance indique qu’il ne s’agissait pas d’une réduction planifiée et plus réactionnaire car aucune nouvelle publicité significative n’a été mise à sa place. »

Pendant deux mois, Rodgers a fait croire qu’il était vacciné contre le Covid-19. Après qu’il a été révélé qu’il n’était pas vacciné, Rodgers a rejoint le Pat McAfee Show vendredi après-midi pour donner une longue explication de sa position.

« Je me rends compte que je suis dans le collimateur de la foule réveillée en ce moment », a déclaré Rodgers à McAfee. « Donc, avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants qui circulent à mon sujet en ce moment. »

Rodgers a poursuivi en disant qu’il avait une allergie à un ingrédient du vaccin à ARNm, mais a également cité des problèmes de stérilité non fondés, a fustigé la nature politique du jab et a affirmé qu’il avait demandé conseil à l’hôte de podcast polarisant. Joe Rogan.

Malgré la réduction drastique des publicités de State Farm mettant en vedette Rodgers, la compagnie d’assurance a publié la déclaration suivante pour soutenir l’un de ses porte-parole les plus reconnaissables, qualifiant le quart-arrière de « grand ambassadeur ».

« Nous ne soutenons pas certaines des déclarations qu’il a faites, mais nous respectons son droit d’avoir son point de vue personnel », a déclaré State Farm à CNN. « Nous reconnaissons que nos clients, employés, agents et ambassadeurs de la marque viennent de tous les horizons, avec des points de vue différents sur de nombreuses questions.

« Notre mission à State Farm est de soutenir des communautés plus sûres et plus fortes », a ajouté la société. « À cette fin, nous encourageons les vaccinations, mais respectons le droit de chacun de faire un choix en fonction de sa situation personnelle. »

