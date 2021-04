State Street fournira une technologie pour la plateforme de trading Bitcoin institutionnelle

State Street, la deuxième plus ancienne banque opérationnelle des États-Unis, se lance dans l’industrie de la crypto-monnaie en acceptant de fournir sa technologie pour une nouvelle plate-forme de trading crypto.

Currenex, un fournisseur de technologie de change appartenant à State Street, a conclu un accord avec la société de cryptographie Puremarkets pour fournir son infrastructure de trading et sa technologie pour la nouvelle plateforme de trading crypto Pure Digital. Annonçant la nouvelle jeudi, Pure Digital a déclaré qu’elle collaborera également avec State Street pour explorer davantage l’industrie du trading de devises numériques.

Selon l’annonce, Pure Digital sera un marché de gré à gré entièrement automatisé pour les actifs numériques et les crypto-monnaies, avec livraison physique et garde bancaire. Prévue pour le lancement à la mi-2021, la nouvelle plate-forme permettrait aux investisseurs institutionnels de négocier en utilisant des solutions de crédit bilatéral et de conservation multiple. «Les participants au trading seront libres de tirer parti de leurs solutions de conservation d’actifs numériques préférées et de gérer les risques grâce à un mécanisme de routage de conservation intelligent», note l’annonce.

State Street a annoncé fin mars que la banque avait exploré le rôle du Bitcoin (BTC) dans les portefeuilles multi-actifs au cours des neuf dernières années. «Le cas n’a pas encore été fait pour Bitcoin en tant que couverture d’actions, bien qu’il se dirige peut-être dans cette direction. La clé pour les investisseurs est de combiner leurs préférences en matière d’atténuation des risques et de potentiel de hausse avec les propriétés de diversification et de rendement attendues de Bitcoin afin de déterminer leur allocation optimale », a écrit la banque.

State Street a activement exploré l’industrie de la crypto-monnaie ces dernières années. Fin 2019, la banque a annoncé un projet pilote d’actifs numériques en collaboration avec l’échange de crypto Gemini. Le projet pilote s’est appuyé sur la recherche et le développement dans l’espace des actifs numériques pour combiner Gemini Custody avec le reporting back-office de State Street.

Plus tôt cette année, la Bank of New York Mellon a annoncé son intention de détenir, transférer et émettre du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies en tant que gestionnaire d’actifs pour le compte de ses clients.