State Street lance une nouvelle division numérique ; Envisager « Ajouter la crypto à leur bilan »

La deuxième banque la plus ancienne des États-Unis avec 40,3 milliards de dollars en détention déclare : « Nous sommes à un point de basculement » et a une communication « intense » avec les régulateurs alors que « beaucoup » de (ses) clients cherchent à lancer des ETF cryptographiques. “

State Street, la deuxième banque la plus ancienne des États-Unis avec 40,3 billions de dollars en détention fin mars, met en place une nouvelle division numérique pour répondre à la demande croissante de crypto-monnaies malgré le manque de clarté réglementaire.

“Nous sommes maintenant à un point de basculement où cela évolue rapidement”, a déclaré à FT Nadine Chakar, qui dirigera State Street Digital.

«Nous recevons des appels de dotations et de fondations qui reçoivent des dons en crypto et disent que faisons-nous avec cela? Nous voyons des entreprises qui envisagent d’ajouter la crypto à leurs bilans. »

Le dirigeant de l’entreprise a en outre souligné que l’opportunité numérique de la banque va au-delà des cryptos et inclut l’utilisation de la technologie blockchain pour rendre le système plus efficace. « Nous sommes en train de bouleverser l’industrie », a-t-elle déclaré.

Cette décision est intervenue quelques semaines seulement après que la banque basée à Boston a été nommée par Iconic Funds pour servir d’administrateur d’un billet négocié en bourse adossé à des bitcoins et coté à la Bourse de Francfort.

State Street, dont la branche de gestion de fonds propres détient 3,6 milliards de dollars en dépôt, s’associe à des institutions universitaires et des régulateurs en vue du lancement de l’unité numérique.

«Nous prendrons en charge tout ce que nous sommes autorisés à prendre en charge dans les services de cryptographie d’un point de vue réglementaire. Le niveau de communication avec nos régulateurs est intense. »

La banque surveille également le jugement de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur un projet d’ETF Bitcoin. Plusieurs sociétés ont déposé une demande de FNB, mais il n’en a pas encore été approuvé aux États-Unis, tandis que le Canada a plusieurs FNB Bitcoin et Ethereum approuvés et négociés en bourse.

Alors que State Street avait “beaucoup de clients cherchant à lancer des ETF cryptographiques”, Chakar a déclaré qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que la SEC n’agisse sur les demandes en attente.

“S’ils ont besoin de plus de temps pour bien faire les choses et fournir à l’industrie la clarté dont nous avons besoin, nous continuerons à travailler avec nos clients”, a-t-elle déclaré. « Dans ce cas, la patience est une vertu. Nous continuerons à être patients. »

