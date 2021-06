State Street lance une nouvelle unité commerciale axée sur la finance numérique

in

Le géant américain des services financiers State Street Corporation a lancé une nouvelle unité commerciale dédiée au secteur financier en évolution rapide. La société a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse le 10 juin, notant que la nouvelle division s’appelle State Street Digital. Cette unité serait dirigée par Nadine Chakar, une experte de l’industrie avec plus de trois décennies d’expérience.

Selon le communiqué de presse, Chakar rapportera directement au COO de State Street Corporation, Lou Maiuri. Expliquant l’incursion du géant financier dans le secteur naissant, Ron O’Hanley, PDG de State Street, a déclaré que le secteur financier évolue rapidement vers une économie numérique. La société estime que les actifs numériques seront une force importante pour transformer le secteur financier dans les années à venir.

O’Hanley a ajouté que l’infrastructure des services financiers intègre rapidement des actifs numériques dans sa plomberie. À cette fin, State Street a décidé de plonger dans la classe d’actifs en plein essor pour ajouter des outils qui l’aideront à fournir à ses clients des solutions pour leurs investissements traditionnels ainsi que leurs besoins numériques.

Combler le fossé entre le système financier actuel et le futur

Selon le message, la nouvelle division tirera parti des capacités numériques actuelles de State Street pour tirer parti des crypto-monnaies, des devises numériques émises par la banque centrale, de la blockchain et de la tokenisation. State Street Digital comprendra la technologie propriétaire de State Street, GlobalLink. La société a l’intention d’en faire une plate-forme qui héberge plusieurs devises numériques.

A travers cette plateforme, la société entend également conforter ses objectifs de peer-to-peer en créant de nouveaux canaux de liquidité pour ses clients et investisseurs du monde entier. Selon Chakar, la société a développé de multiples capacités numériques et autres solutions, forgé de nouveaux partenariats et investi dans l’infrastructure qui prend en charge State Street Digital.

Il a ajouté que State Street a un rôle important à jouer dans la transformation de l’infrastructure du marché numérique, et cette nouvelle division l’aidera à y parvenir. Chakar a poursuivi en notant que State Street vise à aider ses clients à combler le fossé entre le secteur financier d’aujourd’hui et celui de demain.

Cette nouvelle intervient alors que State Street continue de s’impliquer de plus en plus dans l’espace crypto naissant. Auparavant, la société avait annoncé que VanEck l’avait nommée gestionnaire et agent de transfert pour son fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin. En dehors de cela, la société a révélé qu’Iconic Funds l’avait choisie comme administrateur de son futur Bitcoin. (BTC) billet à ordre coté en bourse (ETN).

La poste State Street lance une nouvelle unité commerciale axée sur la finance numérique apparue en premier sur Invezz.