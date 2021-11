State Street : les patrons d’une société d’investissement ont désormais besoin d’une autorisation spéciale pour embaucher des hommes de race blanche | Royaume-Uni | Nouvelles

State Street Global Advisors embauchera toujours des hommes de race blanche, mais les recruteurs doivent montrer que des femmes et des candidats de minorités ethniques ont également été interviewés. Cela survient alors que la société – l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde – vise à tripler le nombre d’employés noirs, asiatiques et autres minorités ethniques (BAME) occupant des postes de direction d’ici 2023.

Cela s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de la diversité au sein de son management intermédiaire et supérieur.

Si l’objectif n’est pas atteint, les primes des dirigeants seront plus faibles, suggère le Times.

Jess McNicholas est responsable de l’inclusion, de la diversité et de la citoyenneté d’entreprise de la banque à Londres.

Elle a déclaré: «C’est maintenant à l’avant-plan et central pour State Street – c’est sur la carte de pointage de chaque cadre supérieur.

State Street s’est engagé à « se tenir responsable du renforcement des entreprises appartenant à des Noirs et des Latinos ».

Le cabinet, qui compte 30 bureaux dans le monde dont celui de Canary Wharf à Londres, emploie actuellement 39 400 personnes.

Dans la section « Notre mission » de son site Web, il est écrit : « À State Street, l’inclusion et la diversité sont ancrées dans nos valeurs et notre culture.

« Nous savons qu’une culture inclusive et une main-d’œuvre diversifiée nous rendent plus forts et plus performants.

« Dans un monde en évolution rapide et en évolution rapide, nous nous efforçons de faire en sorte que tous nos employés à travers le monde sentent que leur identité et leurs expériences sont représentées, adoptées et célébrées.

« Favoriser un environnement qui encourage l’authenticité de nos employés est essentiel pour notre entreprise.

« En éduquant, inspirant et responsabilisant nos employés à tous les niveaux, nous cultivons une force mondiale de leaders qui reflète les divers marchés que nous servons.

« C’est pourquoi nous nous concentrons sur l’attraction, l’embauche, le développement et l’avancement des talents de toutes sortes. »