State Street prévoit d’échanger des crypto-monnaies via une plate-forme qu’il contribue à développer

State Street, la deuxième plus ancienne banque des États-Unis après la Bank of New York Mellon, prévoit de lancer le crypto trading. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 8 avril, notant que le groupe financier avait l’intention de rejoindre Pure Digital, une startup FinTech basée à Londres qui cherche à devenir la principale plate-forme institutionnelle de BTC. Ce partenariat verrait les entreprises créer une plate-forme de crypto-trading centrée sur les institutions.

Selon le rapport, la plate-forme permettra aux investisseurs d’échanger diverses crypto-monnaies via leurs comptes bancaires existants. Le duo espère accomplir cet exploit en intégrant la technologie fournie par la division de technologie commerciale Currenex de State Street. Selon State Street, la nouvelle plate-forme devrait être mise en service à la mi-2021 à une date non précisée.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon Lauren Kiley, PDG de Digital, la startup compte plusieurs banques qui ont signé cet accord en plus de State Street; d’autres sont en cours d’incorporation. Ils avaient reçu un appel de réveil et ne peuvent plus ignorer les crypto-monnaies. Il a poursuivi en disant que les banques doivent trouver un moyen de sauter dans le train de la cryptographie et d’offrir des produits et des services qui répondent à la demande des clients, sinon ils deviendront bientôt inutiles.

Transformer l’espace cryptographique pour accueillir les institutions

Selon le fondateur de Pure Digital, Campbell Adams, le crypto-verse doit mûrir. Pour débloquer cet exploit, Adams pense que l’espace a besoin d’institutions dotées de bilans importants pour s’engager dans le processus de fixation des prix. Il a poursuivi en soulignant que le marché primaire n’existe pas et que l’explosion de multiples échanges avec des règles variables crée des données de marché fragmentées.

Pour résoudre ces problèmes, Pure Digital et State Street prévoient d’échanger l’infrastructure FX avec un groupe et une plate-forme dirigés par une banque comprenant des API standard de l’industrie FX. Contrairement aux échanges cryptographiques conventionnels, Pure Digital a l’intention de créer une plate-forme en vente libre (OTC) avec des lignes de crédit bilatérales et une transparence totale. Grâce à cette plate-forme, Pure Digital estime que les grandes banques seront en mesure d’évaluer avec qui elles travaillent, en leur donnant la possibilité d’activer ou de désactiver les contreparties à leur guise.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte