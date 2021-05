Stateside Round Up: Truex gagne à nouveau, aperçus Indy et IMSA

La semaine dernière, Stateside était tout au sujet du Darlington 400 pour la brigade tin-top tandis que les aficionados de la roue ouverte commencent le légendaire mois de mai avec l’Indianapolis 500 au centre de la scène; Pendant ce temps, sur le front des voitures de sport, Penske et Porsche collaboreront au WEC et à l’IMSA.

Le week-end dernier, Martin Truex Jr. a dominé le Goodyear 400 de NASCAR à Darlington, mais sa victoire fait plus pour aider un pilote que lui-même.

Truex et sa Toyota # 19 Joe Gibbs Racing ont mené 248 des 293 tours dimanche sur l’ovale de Darlington de 1,3 mile en Caroline du Sud, balayant les étapes en route vers Victory Lane.

Kyle Larson s’est avéré être le plus grand rival de Truex, mettant une charge dans la dernière étape et gagnant du temps dans le cycle des stands. Larson a réduit l’écart avec Truex à 0,170 seconde, mais malgré une navigation acharnée du trafic, Truex a réduit l’écart de 2,5 secondes au drapeau.

Cela fait un moment brillant. @KyleLarsonRacin | @TooToughToTame pic.twitter.com/DIJzud0vFp – NASCAR (@NASCAR) 10 mai 2021

«Nous avons juste eu un bon équilibre», a déclaré Truex. «La voiture ferait ce que je voulais qu’elle fasse. Je devais juste gérer ces longues courses. C’était vraiment lâche cette dernière manche. J’étais nerveux quand le 5 (Larson) nous rattrapait. Nous nous sommes embourbés dans la circulation là-bas, et c’est toujours difficile… »

Kyle Busch a coupé un pneu alors qu’il menait très tôt, tournant au quatrième virage pour faire ressortir le premier avertissement de la course. Malgré la perte de points lors de la première étape, Busch est revenu à la troisième place à 6 secondes de Truex. Malgré un retour en force, le pilote frustré de la # 18 n’a pas été plus content d’un Tweet plutôt innocent du compte NASCAR… Comme l’a dit un homme sage: «Si vous n’êtes pas le premier, vous êtes le dernier».

Vous êtes si stupides que vous voulez des slogans. 🤦🏻‍♂️ Chaque semaine, vous félicitez le gagnant et faites honte à ceux qui suivent. 😡 https://t.co/1RB1kGYcpP – Kyle Busch (@KyleBusch) 10 mai 2021

Truex a visité le couloir de la victoire pour la troisième fois cette saison; le seul pilote à ce jour, après 12 courses, à enregistrer plusieurs victoires. Après avoir obtenu sa place en séries éliminatoires après avoir remporté la course 5 à Phoenix, bien sûr, les points supplémentaires en séries éliminatoires pour ses victoires d’étape et sa victoire globale lui donneront un coup de main à la fin de la saison régulière, mais le plus grand gagnant de dimanche était le vainqueur du Daytona 500 Michael. McDowell.

Les pilotes comme Truex, qui peuvent enregistrer des victoires en course avec une relative facilité et qui sont régulièrement parmi les 10 premiers, sont prêts à courir pour le titre en séries éliminatoires. Avec 16 pilotes qui se disputent une place en séries éliminatoires sur 26 manches, les pilotes qui ont déjà décroché une victoire espèrent avoir plus de vainqueurs à répétition – pas moins que McDowell.

McDowell a remporté une victoire choc de Daytona 500 en février et a pris cette longueur d’avance depuis. 15e au classement, il est le vainqueur de la course le moins bien classé. 10 pilotes ont déjà décroché une victoire en 2021, et avec Denny Hamlin, Chase Elliott et Kevin Harvick parmi les paris sûrs des séries éliminatoires toujours sans victoire, McDowell a besoin de plus de gagnants à répétition dans les 14 prochaines courses pour un tir sûr dans les séries éliminatoires.

Nous sommes bien dans le mois de mai maintenant, ce qui signifie que c’est Indianapolis 500 fois pour les fans d’IndyCar.

Le Grand Prix d’Indianapolis GMR sur route = -course aura lieu samedi après-midi dans un week-end condensé de deux jours. Patricio O’Ward et McLaren Arrow SP cherchent à surfer sur la vague d’élan acquise au Texas après que le Mexicain a enregistré une première victoire en série et occupe désormais la deuxième place du classement.

Bien que nous ayons hâte que la course commence à #IMS ce mois-ci, la course pour vaincre le # COVID19 a déjà commencé. Faites-vous vacciner tout au long du mois de mai dans la capitale mondiale des courses. Détails complets: https://t.co/TS7Y8GRzql pic.twitter.com/QvrrBnrKHW – Indianapolis Motor Speedway (@IMS) 5 mai 2021

La dernière visite d’IndyCar au cours de route d’Indianapolis était pour le double titre du Harvest GP d’octobre où Penske a couru des voitures gagnées à deux reprises – Josef Newgarden suivi de Will Power de la pole le jour suivant. Avec cinq des neuf dernières courses sur route IMS remportées depuis la première ligne, les qualifications de vendredi s’avéreront bien plus importantes.

Dans l’actualité IMSA, nous avons récemment eu l’annonce de Penske et Porsche que les marques uniraient leurs forces pour déployer un prototype LMDh en IMSA et WEC à partir de 2023 sous le nom de Porsche Penske Motorsport. Les deux tenues ont une histoire passée ensemble et cherchent à raviver cette relation avec le succès à l’ère moderne.

Les courses de championnat à Mid-Ohio ce week-end, la course la plus courte du championnat à ce jour à 2 heures et 40 minutes.

Un changement de rythme et un changement de caractéristiques par rapport aux 24 Heures d’ouverture de Daytona et aux 12 Heures de Sebring, s’attendent à voir une intensité et une urgence accrues se manifester. Avec la moitié des sprints de 2020 décidés en moins d’une seconde, ce sera à surveiller.