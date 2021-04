Static Shock: 6 choses à savoir sur le super-héros de DC Comics avant son film

Le choc statique tire son nom de ses pouvoirs électromagnétiques

Alors que son pseudonyme est simplement «statique», «choc» est une description plus appropriée pour la majorité des choses dont il est capable, grâce à sa capacité à créer, manipuler et améliorer l’énergie électromagnétique. Par exemple, Static peut faire fonctionner indépendamment divers appareils électroniques, y compris ceux qui nécessiteraient normalement un courant continu, et même les réparer en un rien de temps. Cela est dû, en partie, à son pouvoir de faire léviter n’importe quel métal, ce qui lui permet de voler sur sa «soucoupe statique».

Ses pouvoirs ont également une plus grande portée que cela (littéralement) et lui permettent de se brancher mentalement sur les transmissions de la police, les stations de radio et de passer des appels sans utiliser un téléphone normal. Il est même connu pour être capable d’écarter les tentatives des gens de lire ou de contrôler son esprit, ainsi que d’utiliser l’électokinésie pour accélérer le processus de guérison. On dirait qu’il n’est pas difficile de regarder du bon côté quand on a des pouvoirs comme Static, malgré l’endroit sombre où il est allé les acquérir.