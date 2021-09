Static X annonce la tournée nord-américaine de “Rise Of The Machine” avec Fear Factory, Dope et Mushroomhead

STATIQUE-X apportera plus de son “Evil Disco” autoproclamé aux masses avec son “L’ascension de la machine” Tournée nord-américaine 2022. La tournée de 37 dates, produite par Pays vivant, débutera le 21 février à Portland, Oregon et durera cinq semaines, se terminant le 3 avril à San Francisco, Californie. Les billets généraux seront mis en vente à partir du vendredi 17 septembre à 10 h, heure locale.

La tournée célébrera le 20e anniversaire du groupe RIAA-album de deuxième année certifié or “Machine” qui est réédité l’année prochaine et servira de continuation de leur hommage commémoratif pour honorer leur défunt chanteur Wayne Statique. Joindre STATIQUE-X à l’affiche, d’autres pionniers du métal industriel USINE DE PEUR et DROGUE, avec des invités spéciaux TÊTE DE CHAMPIGNON et TWIZTID (apparaissant à certaines dates). Les “L’ascension de la machine” tournée célébrera également les anniversaires de carrière des deux USINE DE PEUR et DROGUE, avec USINE DE PEUR célébrant leur 30e anniversaire en tant que groupe et DROGUE célébrant le 20e anniversaire de leur hymne métal culte “Mourir MF mourir”.

“L’ascension de la machine” marquera USINE DE PEURpremière tournée depuis le départ du chanteur original Burton C. Bell fin 2019. L’identité du nouveau chanteur du groupe n’a pas encore été révélée, mais USINE DE PEUR guitariste Dino Cazares a déclaré dans une récente interview qu’il était “quelqu’un qui est en quelque sorte connu”.

STATIQUE-X a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes ravis de reprendre enfin la route. Nous prévoyons de jouer la plupart des chansons sur les deux ‘Machine’ et « Voyage de la mort au Wisconsin », ainsi qu’un certain nombre de belles surprises qui s’intègrent à la set list. ça va être génial d’avoir USINE DE PEUR, DROGUE et TÊTE DE CHAMPIGNON reprenez la route avec nous pour partager toute cette folie nostalgique. Dans l’ensemble, ce forfait va être un pour les âges et nous avons hâte de sortir et de célébrer les 20 ans de notre ‘Machine’ enregistrer, pendant que nous continuons à nous souvenir de tous les bons moments que nous avons passés avec Wayne et à les partager en direct et fort avec tous nos fans nuit après nuit. »

DROGUE leader edsel dope a déclaré : “Nous sommes honorés de faire partie de cette tournée. STATIQUE-X, USINE DE PEUR et DROGUE tourné ensemble en 1999. C’était la première fois que nous nous rencontrions tous, et cela a jeté les bases de toutes les tournées qui DROGUE et STATIQUE ont fait ensemble. J’ai hâte d’y retourner et de devenir fou avec tous les fans.”

Cazarès a déclaré: “Je suis plus qu’excité de tourner enfin le USINE DE PEUR remettre la machine en marche et commencer à broyer les étapes aux côtés de nos amis de longue date dans STATIQUE-X.”

La sortie du 20e anniversaire de “Machine” — prévu pour le 18 février 2022 — comprend un son nouvellement remasterisé par Ulrich Sauvage et comprend les 12 pistes de la version originale, ainsi que trois nouvelles pistes bonus : “Wisconsin Death Trip (Live 2019 Regeneration avec Wayne Static)”, “La sueur du bourgeon (Live 2019 Xer0)” et “Je suis avec Stupid (Live 2019 Regeneration avec Wayne Static)”. Sorti à l’origine en 2001, “Machine” s’avérera finalement être le dernier album enregistré par les quatre membres originaux de STATIQUE-X. Tous les chants et guitares sur “Machine” ont été réalisées par Wayne Statique, tandis que les contributions à la basse, aux chœurs, à la batterie et à la programmation sont venues des membres fondateurs Tony Campos, Ken Jay et Koichi Fukuda. La version en édition limitée aura un emballage avec des illustrations entièrement repensées et sera disponible en plusieurs configurations, y compris un vinyle multicolore séquencé sur deux disques, avec une gravure du STATIQUE-X Symbole de choc sur la face D.

Des dates de tournée:

21 février – Portland, OR – Théâtre Hawthorne



22 février – Seattle, WA – Showbox^



23 février – Vancouver, C.-B. – Rickshaw Theatre^



24 février – Spokane, WA – Knitting Factory^



25 février – Boise, ID – Revolution Concert Hall



26 février – Reno, NV – Virginia Street Brewhouse^



27 février – Sacramento, Californie – As de pique



01 mars – Phoenix, AZ – Van Buren*



02 mars – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Théâtre El Rey*^



03 mars – Oklahoma City, OK – Whisky Nights*^



04 mars – Dallas, Texas – House of Blues*



05 mars – San Antonio, TX – The Aztec Theatre*



06 mars – Houston, Texas – House Of Blues*



08 mars – Atlanta, GA – Buckhead Theatre*



09 mars – Orlando, Floride – Plaza Live*^



10 mars – Charlotte, Caroline du Nord – Souterrain*



11 mars – Baltimore, MD – Scène sonore*



12 mars – Boston, MA – Big Night Live*



13 mars – New York, NY – Irving Plaza*



15 mars – Montréal, QC – Corona*^



16 mars – Toronto, ON – Phoenix*^



17 mars – Détroit, MI – St. Andrews Hall*



18 mars – Ft. Wayne, IN – La Clyde*



19 mars – Milwaukee, WI – The Rave*^



20 mars – Grand Rapids, MI – Intersection*



22 mars – Cleveland, OH – House Of Blues #



23 mars – Philadelphie, Pennsylvanie – TLA #



24 mars – Pittsburgh, Pennsylvanie – Roxian #



25 mars – Cincinnati, OH – Bogarts #



26 mars – Chicago, IL – House Of Blues #



27 mars – Minneapolis, MN – The Fillmore #



28 mars – Lincoln, NE – Théâtre Bourbon#



29 mars – Denver, CO – Le Sommet #



31 mars – Las Vegas, NV – House Of Blues#



01 avril – San Diego, Californie – House Of Blues#



02 avril – Los Angeles, CA – Théâtre Belasco#



03 avril – San Francisco, Californie – The Fillmore#

* Avec invité spécial TÊTE DE CHAMPIGNON



# Avec un invité spécial TWIZTID



^ Pas un Pays vivant Date

Campos récemment confirmé STATIQUE-Xprévoit de sortir le deuxième volume de “Projet Régénération”, contenant bon nombre des dernières performances vocales et compositions musicales de la fin STATIQUE-X leader Wayne Statique, avec l’original “Voyage de la mort au Wisconsin” gamme de Campos, le batteur Ken Jay, et guitariste Koichi Fukuda. Les deux volumes sont en cours d’élaboration par de longue date STATIQUE-X producteur Ulrich Sauvage.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks s’il y en a STATIQUE-X concerts à venir dans un avenir proche, Campos a déclaré: “Nous venons d’annoncer des choses pour l’Europe l’année prochaine. Nous annoncerons d’autres choses dans les semaines à venir. Et j’espère que nous pourrons revenir sur la bonne voie et enfin sortir le volume deux – le volume deux de « Projet de régénération »… Ce sont des chansons construites à partir des démos restantes que nous avons récupérées. Le but est de, et le vrai truc va être de garder le son, du point de vue de la production, cohérent avec le volume un, donc ça sonne comme un travail cohérent au lieu de deux albums séparés.”

Selon Campos, “Projet Régénération Vol. 2”, comme le premier volume, se composera principalement de matériel créé autour de performances vocales isolées par Wayne Statique. “Juste un [song on the first volume] C’était quelque chose de complètement nouveau, qui n’était basé sur rien”, a-t-il expliqué. Mais le volume deux contiendra une ou deux nouveautés, juste pour remplir l’espace sur le disque.”

Demandé si STATIQUE-X continuera en tant que groupe même après avoir terminé le cycle de tournée en soutien à “Projet Régénération Vol. 2”, Tony a déclaré: “À ce stade, il semble que c’est quelque chose que les fans veulent, et je ne m’y oppose certainement pas. Je veux toujours aller faire d’autres choses. L’année prochaine, je ferai des trucs avec STATIQUE et USINE DE PEUR. Et cette année je fais des trucs avec SALUT LES CORNES. Et je viens d’être approché… Au début de cette semaine, j’ai été approché par [D.R.I.‘s] Spike Cassidy. Apparemment, DRI a une tournée dans quelques semaines, et leur bassiste ne peut pas venir, alors ils m’ont demandé de le remplacer. Donc je vais jouer avec DRI Ce sera du 7 au 19 septembre sur la côte Est.”

En 2019, STATIQUE-X a conclu une tournée mondiale composée de près de 100 dates pour la plupart à guichets fermés pour célébrer le 20e anniversaire de son premier album disque de platine “Voyage de la mort au Wisconsin”. Les spectacles ont également servi de mémorial itinérant pour Wayne, décédé il y a près de sept ans.

Alors que l’identité de STATIQUE-Xle chanteur de tournée Xer0 n’a pas été officiellement révélé, de fortes rumeurs suggèrent que DROGUE leader edsel dope est celui qui joue avec Geai, Fukuda et Campos et apparaissant dans tous STATIQUE-Xvidéos promotionnelles de.

Statique est décédé après avoir mélangé du Xanax et d’autres médicaments d’ordonnance puissants avec de l’alcool, selon le rapport du coroner. L’homme de 48 ans Statique, de son vrai nom Wayne Richard Wells, a été retrouvé mort dans sa maison de Landers, en Californie, le 1er novembre 2014.

Statique fondé STATIQUE-X en 1994 et a obtenu un succès commercial avec “Voyage de la mort au Wisconsin”, qui comprenait le succès radio rock “Poussez-le”.

Le groupe a publié cinq autres albums studio avant de se séparer définitivement en juin 2013. Statique menait une carrière solo au moment de sa mort.

Crédit photo: Matt Zane