Static X publie un clip inspiré de Godzilla pour ‘Terminator Oscillator’

STATIQUE-X a sorti le clip officiel de la chanson « Oscillateur de terminaison ». Le morceau est extrait du dernier album du groupe « Projet Régénération Vol. 1 », sorti en juillet 2020.

« Oscillateur de terminaison » est devenu un favori des fans et le Godzilla– le clip inspiré a été réalisé par edsel dope et co-dirigé par Matt Zane. Le clip suit un monstre géant à face X qui fait des ravages dans une ville entière, tout en pourchassant les membres de STATIQUE-X.

« Nous voulions faire quelque chose en dehors de ce que vous attendez généralement d’un clip de groupe de métal », explique STATIQUE-X. « La vidéo capture vraiment l’esprit décalé et de science-fiction de STATIQUE-X et ne ressemble à rien de ce que nous avons vu de groupes de notre genre. »

Le premier des deux tomes, « Projet Régénération Vol. 1 » propose 12 nouvelles pistes, contenant bon nombre des dernières performances vocales et compositions musicales de la fin STATIQUE-X leader Wayne Statique, avec l’original « Voyage de la mort au Wisconsin » line-up de bassiste Tony Campos, le batteur Ken Jay, et guitariste Koichi Fukuda. Les deux volumes sont en cours d’élaboration par de longue date STATIQUE-X producteur Ulrich Sauvage.

Au total, « Projet Régénération » les volumes un et deux comprendront plus de 20 nouveaux ou inédits STATIQUE-X chansons et présentera toutes les œuvres restantes laissées par Wayne Statique, avec l’original « Voyage de la mort au Wisconsin » composition du groupe. Les albums individuels devraient contenir des éléments d’emballage créatifs qui permettront aux fans de marier les deux volumes ensemble.

STATIQUE-X apportera plus de son « Evil Disco » autoproclamé aux masses avec son « L’ascension de la machine » Tournée nord-américaine 2022. La tournée de 37 dates, produite par Pays vivant, débutera le 21 février à Portland, Oregon et durera cinq semaines, se terminant le 3 avril à San Francisco, Californie.

La tournée célébrera le 20e anniversaire du groupe RIAA-album de deuxième année certifié or « Machine » qui est réédité l’année prochaine et servira de continuation de leur hommage commémoratif à l’honneur Wayne Statique. Joindre STATIQUE-X à l’affiche, d’autres pionniers du métal industriel USINE DE PEUR et DROGUE, avec des invités spéciaux TÊTE DE CHAMPIGNON et TWIZTID (apparaissant à certaines dates).

La sortie du 20e anniversaire de « Machine » — prévu pour le 18 février 2022 — comprend un son nouvellement remasterisé par Ulrich Sauvage et comprend les 12 pistes de la version originale, ainsi que trois nouvelles pistes bonus : « Wisconsin Death Trip (Live 2019 Regeneration avec Wayne Static) », « La sueur du bourgeon (Live 2019 Xer0) » et « Je suis avec Stupid (Live 2019 Regeneration avec Wayne Static) ».

Sorti à l’origine en 2001, « Machine » s’avérera finalement être le dernier album enregistré par les quatre membres originaux de STATIQUE-X. Tous les chants et guitares sur « Machine » ont été réalisées par Statique, tandis que les contributions à la basse, aux chœurs, à la batterie et à la programmation sont venues des membres fondateurs Campos, Geai et Fukuda. La version en édition limitée aura un emballage avec des illustrations entièrement repensées et sera disponible en plusieurs configurations, y compris un vinyle multicolore séquencé sur deux disques, avec une gravure du STATIQUE-X Symbole de choc sur la face D.

En 2019, STATIQUE-X a conclu une tournée mondiale composée de près de 100 dates pour la plupart à guichets fermés pour célébrer le 20e anniversaire de son premier album disque de platine « Voyage de la mort au Wisconsin ». Les spectacles ont également servi de mémorial itinérant pour Wayne, décédé il y a sept ans.

Alors que l’identité de STATIQUE-Xle chanteur de tournée Xer0 n’a pas été officiellement révélé, de fortes rumeurs suggèrent que DROGUE leader edsel dope est celui qui joue avec Geai, Fukuda et Campos et apparaissant dans tous STATIQUE-Xvidéos promotionnelles de.

Statique est décédé après avoir mélangé du Xanax et d’autres médicaments d’ordonnance puissants avec de l’alcool, selon le rapport du coroner. L’homme de 48 ans Statique, de son vrai nom Wayne Richard Wells, a été retrouvé mort dans sa maison de Landers, en Californie, le 1er novembre 2014.

Statique fondé STATIQUE-X en 1994 et a obtenu un succès commercial avec « Voyage de la mort au Wisconsin », qui comprenait le succès radio rock « Poussez-le ».

Le groupe a publié cinq autres albums studio avant de se séparer définitivement en juin 2013. Statique menait une carrière solo au moment de sa mort.