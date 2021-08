Static X travaille sur ‘Project Regeneration Vol. 2’

STATIQUE-X bassiste Tony Campos a confirmé le projet du groupe de sortir le deuxième volume de “Projet Régénération”, contenant bon nombre des dernières performances vocales et compositions musicales de la fin STATIQUE-X leader Wayne Statique, avec l’original “Voyage de la mort au Wisconsin” gamme de Campos, le batteur Ken Jay, et guitariste Koichi Fukuda. Les deux volumes sont en cours d’élaboration par de longue date STATIQUE-X producteur Ulrich Sauvage.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks s’il y en a STATIQUE-X concerts à venir dans un avenir proche, Campos dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous venons d’annoncer des choses pour l’Europe l’année prochaine. Nous annoncerons d’autres choses dans les semaines à venir. Et j’espère que nous pourrons revenir sur la bonne voie et enfin sortir le volume deux – le volume deux de « Projet de régénération »… Ce sont des chansons construites à partir des démos restantes que nous avons récupérées. Le but est de, et le vrai truc va être de garder le son, du point de vue de la production, cohérent avec le volume un, donc ça sonne comme un travail cohérent au lieu de deux albums séparés.”

Selon Campos, “Projet Régénération Vol. 2”, comme le premier volume, se composera principalement de matériel créé autour de performances vocales isolées par Wayne Statique. “Juste un [song on the first volume] C’était quelque chose de complètement nouveau, qui n’était basé sur rien », a-t-il expliqué. Mais le volume deux contiendra une ou deux nouveautés, juste pour remplir l’espace sur le disque.”

Demandé si STATIQUE-X continuera en tant que groupe même après avoir terminé le cycle de tournée en soutien à “Projet Régénération Vol. 2”, Tony a déclaré: “À ce stade, il semble que c’est quelque chose que les fans veulent, et je ne m’y oppose certainement pas. Je veux toujours aller faire d’autres choses. L’année prochaine, je ferai des trucs avec STATIQUE et USINE DE PEUR. Et cette année je fais des trucs avec SALUT LES CORNES. Et je viens d’être approché… Au début de cette semaine, j’ai été approché par [D.R.I.‘s] Spike Cassidy. Apparemment, DRI a une tournée dans quelques semaines, et leur bassiste ne peut pas venir, alors ils m’ont demandé de le remplacer. Donc je vais jouer avec DRI Ce sera du 7 au 19 septembre sur la côte Est.”

En 2019, STATIQUE-X a conclu une tournée mondiale composée de près de 100 dates pour la plupart à guichets fermés pour célébrer le 20e anniversaire de son premier album disque de platine “Voyage de la mort au Wisconsin”. Les spectacles ont également servi de mémorial itinérant pour Wayne, décédé il y a près de sept ans.

Alors que l’identité de STATIQUE-Xle chanteur de tournée Xer0 n’a pas été officiellement révélé, de fortes rumeurs suggèrent que DROGUE leader edsel dope est celui qui joue avec Geai, Fukuda et Campos et apparaissant dans tous STATIQUE-Xvidéos promotionnelles de.

Statique est décédé après avoir mélangé du Xanax et d’autres médicaments d’ordonnance puissants avec de l’alcool, selon le rapport du coroner. L’homme de 48 ans Statique, de son vrai nom Wayne Richard Wells, a été retrouvé mort dans sa maison de Landers, en Californie, le 1er novembre 2014.

Statique fondé STATIQUE-X en 1994 et a obtenu un succès commercial avec “Voyage de la mort au Wisconsin”, qui comprenait le succès radio rock “Poussez-le”.

Le groupe a publié cinq autres albums studio avant de se séparer définitivement en juin 2013. Statique menait une carrière solo au moment de sa mort.



