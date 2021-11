‘Station 19’ perd un personnage majeur lors du crossover ‘Grey’s Anatomy’

Le crossover de Grey’s Anatomy et Station 19 de jeudi promettait même un déchirement et cela n’a pas déçu. Les fans savaient qu’un de leurs favoris n’allait pas sortir vivant de l’explosion mortelle, et alors que beaucoup pensaient que Ben Warren (Jason George) serait celui qui mourrait, c’est en fait Dean Miller qui est décédé le le travail.

L’acteur Okieriete Onaodowan était l’un des cinq autres membres de la distribution originale de Station 19 et a parlé à Deadline de la sortie de la série après quatre saisons. « Ce fut un plaisir d’être Dean. J’ai Shonda Rhimes, Stacy McKee, Krista Vernoff, Paris Barclay et ABC à remercier de m’avoir permis de lui donner vie », a déclaré Onaodowan dans un communiqué. « Je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec l’équipe la plus aimante, la plus gentille et la plus dévouée de la télévision en réseau. Et surtout, merci aux fans d’avoir montré tant d’amour à Dean. J’espère qu’il vous a inspiré à changer votre monde pour le mieux. Sois le changement! »