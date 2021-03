Station 19: Pourquoi le drame relationnel de Vic est la dernière chose dont la saison 4 a besoin

Theo a fait valoir ses droits en disant que Montgomery n’est pas le seul à être torturé par ce qui s’est passé, et se faire écraser le pied par une voiture lui a valu des points de sympathie avec à peu près tout le monde sauf Montgomery, mais tout sur Vic Hughes. Le personnage au cours des quatre saisons jusqu’à présent m’a amené à m’attendre à ce qu’elle se range du côté de Montgomery, surtout après son grand discours sur ce qu’il compte pour elle. Elle ne connaît pas Theo depuis longtemps, et Montgomery est une famille à peu près dans tous les sens sauf le sang. Bien sûr, elle se rangeait du côté de Montgomery et n’embrasserait pas l’homme dont elle sait que son mari a été tué, n’est-ce pas?