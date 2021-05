Station d’accueil iVANKY 12-en-2 pour MacBook 113 $ (139 $ courants)

Le célèbre fabricant d’accessoires Apple iVANKY a récemment publié sa station d’accueil MacBook 12 en 2 avec une gamme impressionnante d’E / S. Il offre des fonctionnalités normalement réservées aux stations d’accueil Thunderbolt plus chères, comme une puissance suffisante pour le MacBook Pro 16 pouces, la prise en charge de deux écrans 4K à 60 Hz, et bien plus encore. Et avec une offre spéciale pour les lecteurs . utilisant le code OJTAKUKM sur Amazon, la station d’accueil iVANKY MacBook est une valeur encore meilleure.

Cette année, iVANKY a mis à jour sa station d’accueil 12 en 2 spécifiquement pour les MacBook d’Apple. Avec une conception plug-and-play, il dispose d’un double USB-C pour se connecter à votre Mac pour des fonctionnalités souvent trouvées sur les stations d’accueil Thunderbolt qui sont 2 à 3 fois plus chères.

Station d’accueil MacBook iVANKY 12 en 2

La station d’accueil MacBook 12 en 2 offre une puissance de transmission de 96 W – de quoi garder n’importe quel MacBook chargé à pleine vitesse, quatre ports USB-A, 2 ports USB-C, Ethernet, emplacements SD, 2 ports HDMI pour un double affichage 4K support, et plus encore.

Voici un aperçu des spécifications E / S complètes:

Pass-through d’alimentation 96 W pour MacBook 2x USB-C 3.0 (1 PD à 18 W, 1 à 7,5 W) 2x USB-A 3.0 (avant) Sortie 7,5 W 2x USB-A 3.0 (arrière) Sortie 4,5 W 2x HDMI 2.0 pour le haut vers deux écrans 4K à 60 Hz 1x emplacement pour carte SD (104 Mo / s) 1x emplacement pour carte microSD (104 Mo / s) 1x Gigabit Ethernet (1000/100/10 Mbps) 1x prise audio 3,5 mm

Alors que de nombreux concentrateurs et stations d’accueil USB-C limitent les écrans externes à 4K à 30 Hz, la station d’accueil d’iVANKY offre une prise en charge de deux écrans 4K (bureau étendu, mise en miroir et écran fermé) à 60 Hz pour le MacBook Pro 15 pouces 2017 et les versions ultérieures et le 16 -inch MacBook Pro. Pour le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air, vous verrez 4K à 60Hz pour le premier écran et 4K à 30Hz pour le second (gardez à l’esprit qu’Apple limite la prise en charge de l’affichage externe à 1 pour les MacBooks M1 2020).

Un autre domaine où iVANKY surpasse la concurrence est la puissance offerte par ce quai. Au lieu d’une limite à 60 W de puissance de passage, le bloc d’alimentation de 180 W inclus alimente le passage de MacBook 96 W de la station d’accueil 12-en-2, la charge rapide USB-C PD 18 W et les ports 7,5 W, et le reste de l’I / O. Cela signifie qu’il est facile de garder votre iPhone, iPad et plus encore chargé avec n’importe quel MacBook. Et pour plus de sécurité, la station d’accueil dispose d’une protection contre les surintensités et les surtensions.

Achetez la station d’accueil MacBook 12 en 2

La station d’accueil MacBook iVANKY 12-en-2 se vend normalement 139,99 $. Mais pour un temps limité, vous pouvez acheter ce puissant dock pour 113 $ sur Amazon avec code OJTAKUKM.

