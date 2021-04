Station d’accueil USB-C iVANKY 12 en 2 pour MacBook 109 $ (150 $ rég.)

iVANKY, une marque qui est devenue bien connue pour ses accessoires audio et vidéo au cours des dernières années, a récemment mis à jour sa station d’accueil MacBook avec USB-C, une connectivité 4K améliorée, et plus encore. Le concentrateur USB 12 en 2 est proposé à un prix bien inférieur à la plupart des autres à 109 $ (150 $ Reg) après notre offre exclusive. La double station d’accueil USB-C offre une multitude de possibilités d’E / S, notamment plusieurs prises USB-A héritées, et plus encore. Frappez le saut pour tous les détails et regardez de plus près.

Station d’accueil MacBook iVANKY 12 en 2

La station d’accueil iVANKY 12 en 2 pour MacBook a vu le jour sur Kickstarter l’année dernière avant de multiplier par cinq son objectif de financement. Avance rapide de 2020 à maintenant, et la station d’accueil a été mise à jour spécifiquement pour les utilisateurs de Mac avec des capacités de transfert d’alimentation notables, quatre des ports USB-A susmentionnés, Ethernet et une prise casque, et bien plus encore.

Dans l’ensemble, vous recherchez une station d’accueil à 12 ports qui se connecte à deux des prises USB-C de votre machine. Voici une ventilation des E / S ici:

2x HDMI 2x USB-C 3.0 (1 PD à 18 W, 1 à 7,5 W) 4x USB 3.0 (sortie 4,5 W) 1x emplacement pour carte SD 1x emplacement pour carte microSD 1x Gigabit Ethernet (1000/100/10 Mbps) 1x audio 3,5 mm

Mais le véritable argument de vente pour beaucoup sera la vidéo et les possibilités d’affichage. Tout comme un modèle Thunderbolt plus coûteux, la station d’accueil iVANKY MacBook offre des modes de bureau étendus, de mise en miroir vidéo et d’affichage fermé. Se connectant à votre Mac avec une double prise USB-C parfaitement alignée, il fournit une paire de ports HDMI prenant en charge 4K à 60Hz avec HDR (4K @ 30Hz et 1080p @ 60Hz – double 4K @ 60Hz limité à 2017 et plus tard 15/16 modèles de MacBook Pro pouces)

Alors que les nouveaux MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 ne sont officiellement prêts à prendre en charge qu’un seul écran, la station d’accueil iVANKY MacBook apporte un peu de pérennité pour ces utilisateurs. Et voici plus de détails de la société sur la compatibilité avec d’autres machines:

Cette station d’accueil prend en charge deux écrans 4K étendus avec une résolution allant jusqu’à 3840 × 2160 à 60 Hz pour votre MacBook Pro 15 pouces (2017 et versions ultérieures) ou MacBook Pro 16 pouces. Pour les autres modèles de MacBook Pro et MacBook Air, le premier moniteur 4k a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que le second se rafraîchira à 30 Hz.

La distribution d’énergie est également pertinente ici. L’iVANKY 12-en-2 offre une «alimentation maximale de 180 W» avec prise en charge de 96 W de chargement de MacBook en plus du port PD USB-C de 18 W pour recharger votre téléphone rapidement. La société vante également la station d’accueil MacBook comme ayant «une protection complète pour votre ordinateur portable» à cet égard, y compris toute la protection contre les surtensions, la protection contre les surintensités et la protection contre les courts-circuits que vous espériez.

La station d’accueil MacBook iVANKY 12 en 2 est une option convaincante pour les personnes qui ne cherchent pas à perdre une fortune pour une solution Thunderbolt et qui ont besoin d’une alimentation rapide et d’une connectivité vidéo étendue. Régulièrement 150 $, les utilisateurs de . peuvent en obtenir un dès maintenant à 40% de réduction le tarif en vigueur pour un total de 109 $ expédiés.

