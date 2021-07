Station de bus Dhansa du métro de Delhi ornée d’œuvres d’art, de photos illustrant le patrimoine, la flore et la faune locaux

La décoration de la station a été réalisée conformément aux efforts du métro de Delhi pour utiliser ses locaux comme une plate-forme pour afficher le riche patrimoine et la culture de l’Inde.

La prochaine station de Dhansa Bus Stand du métro de Delhi, qui tombe sur la ligne grise Dwarka-Dhansa Bus Stand Gray, a été ornée de photographies et d’œuvres d’art attrayantes, illustrant la riche culture, le patrimoine, la flore et la faune de cette région. Selon DMRC, la région Najafgarh-Dhansa du sud-ouest de Delhi a des racines culturelles profondes. Outre son riche contenu historique, elle abrite également un écosystème marécageux qui favorise la visite des oiseaux migrateurs ainsi que l’épanouissement de la faune locale. Ainsi, les œuvres d’art et les photographies installées à la station ont tenté de capturer ces caractéristiques uniques de cette région. Pendant les hivers, des oiseaux comme des moineaux, des perroquets, des martins-pêcheurs, des aigles, des canards parsèment cette région et font le bonheur des ornithologues. Des photos sur des panneaux de verre imprimés mettent en valeur la riche biodiversité de la région et ont pour thème « Les oiseaux migrateurs ».

Pour les habitants, l’agriculture et l’élevage sont les principales sources de revenus mais les projets immobiliers, ainsi que les lieux d’événements, contribuent de manière significative à la progression économique. La palette de couleurs de la station de métro est restée terreuse et audacieuse pour montrer la fusion des valeurs urbaines et rurales. Une œuvre d’art peinte à la main sur le thème « Franges de la progression rurale-urbaine » montre les habitants se réunissant pour honorer l’essence de leurs valeurs. L’œuvre d’art montre le pont qui est développé dans le but de connecter le passé et le futur.

Les villages environnants de cette région sont bien connus pour leur folklore ancien. Des foires sont organisées dans les villages pour célébrer leur importance historique. Autour des temples antiques, les habitants se rassemblent pour prier et se connecter en tant que communauté. Les fables et les mythes ont donné une identité unique à ce territoire. Ainsi, certaines œuvres peintes à la main s’inspirent de cet esprit riche et de la célébration des valeurs locales. Ces œuvres d’art ont été thématisées comme « scénario socioculturel local ». En outre, certaines de ces œuvres d’art représentent également des scènes de foires, tandis que quelques-unes d’entre elles montrent l’esprit de fête avec une touche de dessins et de motifs locaux. Le département d’architecture de DMRC a habilement organisé ces œuvres, fournies par un certain nombre de jeunes artistes et photographes.

La décoration de la station a été réalisée conformément aux efforts du métro de Delhi pour utiliser ses locaux comme une plate-forme pour afficher le riche patrimoine et la culture de l’Inde. Le corridor Najafgarh-Dhansa Bus Stand, qui mesure environ un kilomètre de long, est maintenant prêt à fonctionner après avoir obtenu l’approbation obligatoire du CMRS. Pour l’ouverture du couloir, la date exacte sera communiquée prochainement.

