Station de charge PS5 DualSense: prix et où la trouver en stock

L’accessoire de station de charge PS5 DualSense de Sony est presque impossible à trouver à son prix normal, mais nous l’avons revu en stock pour son PDSF à quelques reprises en mars. Seulement, il est si rare de trouver en vente que le réapprovisionnement de la station de charge DualSense est plus difficile à acheter que la console PS5. Cela dit quelque chose.

Notre tracker de réapprovisionnement PS5 est également à la recherche de cet accessoire. Nous l’avons tweeté à plusieurs reprises – et nos abonnés l’ont récupéré en 90 secondes environ. Vous devrez être rapide pour l’obtenir ou acheter une alternative.

Cela ressemblera à:

⚠️Retour en stockImpossible de trouver: le réapprovisionnement d’accessoires PS5 chez 📦 AMAZON📦 aux États-Unis.Station de charge DualSense PS5 (29,99 $) https://t.co/BkJeUR6f5Q J’en ai eu un plus tôt dans la journée! Rare. Arrive en avril (mais ça vaut le coup même si je n’ai pas encore PS5)7 mars 2021 En savoir plus

Nous avons vu le réapprovisionnement de la station de charge PS5 DualSense chez Walmart, Best Buy, Target et Amazon, et avons récemment acheté l’accessoire de contrôleur sur Amazon. Il n’est livré qu’en avril, mais au moins, nous n’avons pas payé trop cher pour cet accessoire PlayStation 5.

Où est la station de charge DualSense en stock?

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous. La station de charge PS5 DualSense n’est probablement pas en stock pour le moment, mais elle revient au hasard en stock plusieurs fois par semaine, mais généralement pas lorsque notre tracker de réapprovisionnement PS5 indique que la console est de retour en stock – sauf que Sony Direct semble coupler le deux ensemble. C’est pourquoi nous fournissons des liens vers des détaillants là où nous l’avons déjà trouvé.

Prix ​​de la borne de recharge DualSense

Ne vous laissez pas berner par les scalpeurs qui revendent la station de charge PS5 DualSense à un prix beaucoup plus élevé. Vous ne devriez pas payer plus de 29,99 $ pour cela. Nous le voyons constamment à 129,99 $, et c’est un vol d’autoroute pour un simple accessoire PS5.

En fait, vous n’avez pas besoin de station de charge DualSense. Votre console est livrée avec un câble USB-C qui peut très bien charger le nouveau contrôleur. C’est juste que nous avons trouvé que la durée de vie de la batterie du DualSense était insuffisante et qu’il est plus facile de placer la manette de jeu sur la station de chargement sans pêcher le câble USB-C. Et vous pouvez charger deux contrôleurs à la fois, au cas où vous seriez encordé dans un ensemble PS5 doté d’un DualSense supplémentaire.

Où acheter une alternative au chargeur DualSense

La station de charge DualSense de Sony n’est pas le seul accessoire de ce type. Si cela ne vous dérange pas un accessoire tiers sans le nom de marque PlayStation, vous pouvez obtenir un chargeur similaire facile à utiliser – et parfois le prix est moins cher que le kit 29,99 $ de Sony.

En plus d’offrir une aide et des conseils pour le réapprovisionnement PS5, nous nous diversifions pour vous trouver les meilleurs accessoires PS5. Vous remarquerez que tous les détaillants aux États-Unis ne proposent pas de chargeurs DualSense tiers. GameStop et Best Buy ne fonctionnent qu’avec la station de charge officielle Sony DualSense. Cependant, vous devriez tirer les mêmes avantages de ces modèles moins chers.