Station de saveurs: grâce au verrouillage de Covid, plus de gens essaient maintenant de mélanger des boissons à la maison et de bricoler avec des saveurs

Mais il n’est pas nécessaire d’étudier pendant des années pour en réparer un décent à la maison. Voici quelques recettes rapides qui sont vérifiées par leurs ambassadeurs de marque respectifs.

J’adore le mot français allongé, surtout dans le contexte des boissons. Cela signifie littéralement allonger (ou s’étendre). Avec les boissons, cela signifie ajouter quelque chose, par exemple, un mélangeur de dilution – le plus souvent de l’eau – à une boisson autrement raide. Vous ne l’entendrez pas beaucoup en dehors du café, mais nous l’utilisons tous sans le savoir, même lors de la commande de boissons alcoolisées.

Chaque fois que quelqu’un commande une boisson et ne l’a pas soignée, c’est un exemple de prolongation. Un whisky-soda peut être un whisky allongé. Un rhum et de l’eau chaude aussi. Les cocktails sont un excellent exemple de quelque chose d’allongé même si dans le processus de dilution de l’alcool principal, ils y introduisent également d’autres facettes de saveur. Dernièrement, en particulier pendant ce verrouillage, l’idée d’essayer un verre à la maison, tout en bricolant ses saveurs primaires et en trouvant des moyens de mélanger d’autres saveurs complémentaires, a gagné beaucoup de terrain.

Le terme du jour est highballs. C’est une sorte de boisson mixte où un alcool de base le plus souvent (vieilli en chêne) est servi dans un verre (environ) de 330 ml avec beaucoup de glace et (très souvent un pétillant). Le terme dérive du nom du verre, qui est l’un des verres les plus courants dans la plupart des ménages.

Le mot est né dans l’industrie des locomotives à vapeur où il était utilisé pour signaler qu’un train était bon pour quitter la gare: le chef de triage lèverait une boule rouge haut dans le ciel. La façon dont elle a été associée à une boisson est moins claire, bien que le folklore suggère que c’est la raison pour laquelle, à l’origine, la plupart des highballs étaient garnis d’une cerise.

Mais il n’y a rien de «sexy» à avoir un whisky-soda à la maison. C’est la raison pour laquelle de nombreux jeunes frondeurs de cocktails ont tsk tsk-ed les anciens chez eux pour ne pas savoir comment boire correctement. Et pourtant, depuis un certain temps déjà, les highballs ont attrapé la fantaisie du monde des bars et nos jigger-jiggers ne peuvent pas en avoir assez de l’expérimentation. Les Japonais sont intervenus en cours de route (introduisant des teintures et des touches plus rares dans les highballs pour ajouter une touche de saveur nuancée) et ils ont veillé à ce que le concept dans son ensemble atteigne un tout nouveau niveau stratosphérique.

Mais il n’est pas nécessaire d’étudier pendant des années pour en réparer un décent chez soi. Voici quelques recettes rapides qui sont vérifiées par leurs ambassadeurs de marque respectifs. Utilisez un verre highball et beaucoup de glace pour tous.

* Whiskey irlandais Jameson (50 ml) + soda au gingembre (compléter) et un filet de jus de citron. Tu vois, facile-peasy.

* Monkey 47 gin (45 ml) + sirop de sucre (20 ml) + soda (compléter). Pour les jours où vous ne voulez pas tonifier l’eau.

* Absolut Vodka (45 ml) + tonique au pamplemousse pour le dessus (Sepoy et Svami sont facilement disponibles). Garnir d’un quartier de pamplemousse ou d’une tranche de citron vert.

* Et maintenant, pour quelque chose de japonais. Prenez un highball et remplissez-le de glace. Ajouter une mesure de whisky Toki et remuer pour le refroidir. Ajoutez un peu de glace après, si nécessaire, puis versez lentement trois mesures de soda le long des parois du verre pour éviter de meurtrir la glace et de retenir le pétillant. Décorez avec une touche d’agrumes et dégustez.

* Les amateurs de bourbon n’ont pas besoin de se sentir exclus, car c’est un bon highball avec du thé vert sucré. Cela dit, j’apprécie aussi ce mixeur avec du whisky écossais et je le termine avec une petite pression de citron, en le garnissant d’un brin de menthe.

* Enfin, le rhum. Puisqu’il est calme l’agrafe, un moyen facile est de l’apprécier avec une mesure de jus d’ananas et deux mesures de soda sur le dessus. Garnir d’une tranche d’ananas et c’est un joli petit apéritif.

J’espère que ces recettes sont faciles à essayer et à expérimenter. L’idée est de faire ressortir les saveurs d’une manière plus subtile et de rendre la boisson non seulement plus douce à chaque gorgée, mais aussi plus durable. Le mot highball signifie “ bon à emporter ” et ces boissons sont définitivement bonnes à emporter à tout moment de la journée.

L’écrivain est un sommelier

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.