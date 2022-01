‘Station Eleven’, épisodes 8 et 9. Plus, les faux Golden Globes et ‘South Side’

HBO

Chris et Andy discutent de leurs récents favoris à la télévision avant de discuter de l’étrangeté des Golden Globes de cette année

Chris et Andy parlent un peu de l’étrangeté des Golden Globes de cette année et aussi de l’état des films « de prestige » alors que nous entrons dans la saison des récompenses (1:00). Puis ils évoquent leur comédie préférée du moment, South Side, (21:16) avant de décomposer les épisodes 8 et 9 de Station Eleven (26:16).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

