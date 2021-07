Station Gandhinagar, galerie de robotique, parc naturel et plus encore ! PM Modi inaugure plusieurs projets au Gujarat

PM Modi va inaugurer plusieurs projets au Gujarat.

Le 16 juillet 2021, le Premier ministre Narendra Modi inaugurera et consacrera virtuellement à la nation plusieurs projets clés des chemins de fer indiens du Gujarat. Les projets qui sont prêts à être inaugurés comprennent la gare ferroviaire de Gandhinagar Capital de classe mondiale récemment réaménagée, la ligne ferroviaire Mahesana-Varetha convertie et électrifiée ainsi que la section nouvellement électrifiée entre Surendranagar et Pipavav. En dehors de ces projets, PM Modi a également amarré le train Gandhinagar Capital-Varanasi Superfast Express et un service de train MEMU entre les gares de Gandhinagar Capital et de Varetha. Découvrez les projets qui seront inaugurés et dédiés à la nation demain :

Gare de Gandhinagar Capital : La station a été rénovée pour un coût de Rs 71 crore. Il a été doté de plusieurs équipements de classe mondiale et à la pointe de la technologie, à égalité avec les aéroports. La façade extérieure de la gare affichera un éclairage thématique quotidien avec 32 thèmes. En outre, la gare rénovée abritera également un hôtel cinq étoiles.

Section électrifiée entre Surendranagar-Pipavav : Le projet d’électrification a été réalisé à un coût de Rs 289 crores. Il assurera un mouvement fluide du fret de Palanpur, Ahmedabad ainsi que d’autres parties du pays jusqu’au port de Pipavav sans aucun changement de traction. La section ferroviaire décongestionnera également les chantiers de Viramgam, Ahmedabad et Surendranagar en évitant les détentions pour le changement de locomotive.

Galerie aquatique : La galerie aquatique ultramoderne comprend divers réservoirs dédiés aux espèces aquatiques appartenant à différentes régions du monde, ainsi que le réservoir principal comprenant les principaux requins du monde entier. En outre, il y a un tunnel de passerelle unique de 28 mètres pour offrir une expérience unique.

Galerie de robotique : Il s’agit d’une galerie interactive présentant les frontières des technologies robotiques. A l’entrée, une réplique gigantesque du robot Transformer a été conservée. Dans la galerie, il y a un robot humanoïde de réception qui communique avec les visiteurs et exprime également des émotions comme la joie, la surprise et l’excitation. À différents étages de la galerie, des robots de différents domaines sont placés qui démontrent des applications dans des domaines tels que l’espace, la médecine, la défense, l’agriculture et l’utilisation dans la vie quotidienne.

Parc naturel: Il comprend plusieurs éléments pittoresques tels qu’un jardin d’échecs, un jardin de brume, un parc de sculptures, des points de selfie ainsi qu’un labyrinthe extérieur. En outre, il comprend des labyrinthes intéressants spécialement conçus pour les enfants. Le parc naturel comprend également diverses sculptures d’animaux éteints comme Terror Bird, Mammoth, Saber Tooth Lion regorgeant d’informations scientifiques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.