Station météo Netatmo: prise en charge de HomeKit pour le suivi de la météo

Avant de devenir adulte, je m’inquiétais rarement beaucoup de la météo. Maintenant, je suis quelque peu obsédé par ce qui se passe et ce qui va se passer. Après que des tornades ont traversé ma ville en 2020 (oui, une tornade lors d’une pandémie), je regarde surtout le temps de beaucoup plus près au printemps. Dark Sky a été mon application météo de choix avec une utilisation occasionnelle de Carrott Weather. Les deux applications sont fantastiques, mais je porte ma surveillance météorologique à de nouveaux niveaux en ajoutant la station météo Netatmo dans mon environnement HomeKit.

Je n’ai utilisé qu’un seul des produits Netatmo auparavant, et c’était leur caméra HomeKit intérieure, qui a une qualité de construction très supérieure. La station météo Netatmo comprend un module intérieur et un module extérieur. Ces deux modules sont exposés à l’intérieur de HomeKit afin que vous puissiez suivre la température, le CO2, la qualité de l’air et l’humidité. J’apprécie particulièrement d’être de retour pour suivre la qualité de l’air dans mon salon. Vous pouvez facilement l’associer à un filtre à air pour l’allumer automatiquement si la qualité tourne au sud à l’aide d’un automatisme HomeKit.

Le matériel physique est de haute qualité, comme pour tous les produits Netatmo. La taille compacte lui permet de se fondre facilement dans une étagère ou une armoire sans avoir l’air déplacé. L’unité intérieure est alimentée par un cordon d’alimentation traditionnel, tandis que l’unité extérieure est alimentée par 2 piles AAA qui sont conçues pour durer un an avec une seule charge. L’unité extérieure peut être placée n’importe où à moins de 100 mètres de l’unité intérieure et comprend une bande velcro pour la fixer à quelque chose à l’extérieur afin que les vents violents ne puissent pas la renverser. Je l’ai attaché à l’arrière de la caméra Logi Circle View car il est vissé dans le rail de mon porche, donc il ne va nulle part de si tôt.

Installation et intégration HomeKit

La configuration était assez simple, mais j’ai eu du mal avec HomeKit au départ, mais je l’ai finalement fait fonctionner après quelques essais. Vous aurez besoin de l’application Netatmo Weather, puis vous branchez l’unité intérieure. L’application trouvera qu’elle cherche à s’associer, puis vous exécuterez le processus de mise à jour du micrologiciel. L’unité extérieure se couplera une fois que vous aurez inséré les piles incluses.

Une fois qu’il a été configuré dans l’application, j’ai appuyé sur «Gérer ma maison», ce qui, je suppose, m’enverrait à l’application Home ou lancerait le processus. L’application n’arrêtait pas de planter. J’ai commencé le processus de configuration une deuxième fois et j’ai finalement obtenu l’application pour générer un code HomeKit que je pourrais utiliser dans l’application Home. Une fois que vous êtes dans l’application Accueil, appuyez sur le bouton +, ajoutez un accessoire, appuyez sur «Je n’ai pas de code ou ne peut pas scanner» et recherchez le produit Netatmo. Vous devrez entrer le code HomeKit généré par l’application. Une fois arrivé à cette étape, il était facile d’assigner les produits aux salles et de surveiller les statistiques. Je ne suis pas sûr de l’endroit où le problème est survenu, mais je me penche vers un bogue dans l’application Netatmo.

Pluviomètre Netatmo Weather Station

J’ai également ajouté la jauge de pluie intelligente pour commencer à suivre quand et combien il pleut chez moi. Bien que cela ne soit pas exposé dans HomeKit, j’espère que c’est quelque chose qu’Apple ajoutera à l’avenir. Il apparaît dans l’application Home, mais l’icône indique qu’il n’est pas pris en charge.

J’ai recherché des moyens de l’ajouter à l’aide du hub HOOBS Homebridge, mais tous les plugins pour Netatmo sont anciens. Je suis ravi de l’utiliser pour suivre la pluie pendant les mois d’été pour m’aider à m’informer quand j’ai besoin d’arroser mes plantes.

Verdict final sur la station météo de Netatmo

Je suis plutôt satisfait de ce produit et les accessoires supplémentaires le rendent encore meilleur. Je prévois d’ajouter l’anénomètre à l’avenir pour suivre les modèles de vent. Le seul inconvénient est le manque d’intégration HomeKit pour le pluviomètre, mais Apple devra d’abord ajouter ces données dans l’application Home. Si vous cherchez à construire une station météo personnelle à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison, consultez la station météo Netatmo.

