Station-service: Brit pris dans une file d’attente de deux heures à la station-service alors qu’il tentait de faire du shopping | Royaume-Uni | Nouvelles

Le doyen d’Oxford a expliqué qu’il s’était rendu au supermarché pour faire du shopping et s’était assis dans une file d’attente pendant deux heures en pensant que cela menait au parking. S’adressant à TalkRADIO, il a déclaré: “Je suis handicapé, je suis allé au supermarché pour faire mes courses et je fais normalement la queue pour entrer dans le parking donc je n’étais pas trop inquiet.

“Je me suis assis dans cette file d’attente et j’ai pensé:” le supermarché est occupé aujourd’hui “.

“Je suis dans la file d’attente et j’arrive au rond-point et je me rends compte que j’aurais pu monter tout droit sur le côté.”

Tesco est sur le point de révéler qu’il a surmonté le pire de la crise actuelle des poids lourds et du travail lorsqu’il mettra à jour la ville la semaine prochaine avec ses résultats semestriels.

Les analystes disent que le géant de l’épicerie évitera probablement les perturbations observées chez certains de ses concurrents en augmentant les taux de rémunération des chauffeurs et en offrant des primes aux nouvelles recrues.

Tous les regards seront également tournés vers la division bancaire pour voir si elle peut améliorer ses mauvaises performances en début d’année, ont-ils ajouté.

Il y a un an, les revenus aux résultats semestriels s’élevaient à 26,7 milliards de livres sterling avec un bénéfice avant impôts de 551 millions de livres sterling. Les analystes de Barclays suggèrent que les ventes pourraient atteindre 30,4 milliards de livres sterling.

Les bénéfices de l’année dernière ont été ébranlés par la décision de Tesco de rembourser sa facture de tarifs commerciaux de 249 millions de livres sterling.

La croissance des ventes de Tesco au cours des trois premiers mois de l’exercice a augmenté de 1,1% malgré des comparaisons difficiles avec il y a un an, lorsque la demande a grimpé en flèche alors que la pandémie a frappé pour la première fois et que les rayons des supermarchés ont été mis à nu.

Les ventes de la banque ont chuté de 10 % au cours des trois premiers mois de l’année, la pandémie continuant de frapper l’activité de crédit et d’augmenter les provisions pour créances irrécouvrables.

Les analystes de Shore Capital ont déclaré que les performances de vente au détail de Tesco ce trimestre seraient stimulées par “des paiements améliorés pour les chauffeurs de camion et le recrutement de personnel d’ailleurs dans l’industrie” qui lui avaient permis de traverser le pire de la crise.

L’analyste de la vente au détail Clive Black a déclaré qu’il s’attendait à des “ventes perdues modestes” de Tesco en raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement, les petits magasins Express ayant subi le plus gros de la baisse.

Les grandes surfaces, qui peuvent avoir plus de stock, devraient avoir obtenu de meilleurs résultats en comparaison.