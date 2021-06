Station spatiale Shenzhou 12 : le palais céleste de la Chine

La capsule chinoise Shenzhou-12 avait décollé au sommet de sa fusée Longue Marche 2F avec trois astronautes. Il a fallu près de sept heures de voyage pour atteindre la station spatiale encore entièrement établie. (Source de la photo : .)

Par le Dr Ajey Lele,

En octobre 2003 (mission Shenzhou 5), la Chine est devenue le seul pays tiers après les États-Unis et l’ex-URSS à envoyer un homme dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial développé localement. C’était une “plume dans le chapeau” pour le programme spatial chinois. Au cours des deux dernières décennies, le programme spatial chinois a connu une croissance exponentielle avec de nombreuses réussites. Maintenant, la Chine a ajouté une autre “plume dans le chapeau”, lorsque le 17 juin 2021, trois astronautes chinois (taïkonautes) sont entrés dans la station spatiale made in China (CSS). Il y a plus d’une décennie, la Chine avait annoncé les détails de son programme de station spatiale. Il a été mentionné que la station devrait être achevée d’ici 2020-2022. Il est vraiment louable que même pendant la période de Covid-19, la Chine soit capable de respecter son calendrier.

La capsule chinoise Shenzhou-12 avait décollé au sommet de sa fusée Longue Marche 2F avec trois astronautes. Il a fallu près de sept heures de voyage pour atteindre la station spatiale encore entièrement établie. Parmi ces trois astronautes qui ont travaillé avec l’armée de l’air chinoise, deux ont également été dans l’espace lors de missions antérieures et l’un des deux a même l’expérience d’une sortie dans l’espace. Cette station spatiale s’appelle Tiangong ou Palais Céleste et est située à 390 km au-dessus de la surface de la Terre. Il s’agit d’une station spatiale multimodule de 66 tonnes avec une durée de vie prévue d’environ 10 ans. La première partie de cette station a été lancée en avril 2021 et s’appelle Tianhe. Il fournit la puissance et la propulsion et contient les technologies de survie et les logements nécessaires aux astronautes en visite.

Le programme de la station spatiale chinoise est un programme très systématique et bien organisé. Avant cette mission, deux missions prototypes de station spatiale ont été entreprises. Tiangong-1 a été le premier module expérimental, qui a mis en orbite autour de la terre au cours de la période 2011-2018. Il servait de laboratoire avec équipage et évaluait la conduite des rendez-vous orbitaux et la vérification des capacités d’amarrage. Ce module devait fonctionner pendant environ deux ans, mais sa durée de vie a été prolongée de deux ans. Par la suite, Tiangong-1 devait être désorbité et entreprendre une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre et brûler en raison de températures très élevées. Cependant, l’agence spatiale chinoise avait perdu le contrôle de la station. Au cours du mois d’avril 2018, ce module est rentré dans l’enveloppe terrestre et une partie est tombée dans le sud de l’océan Pacifique, près de Tahiti. Tiangong-2 est également connu pour avoir atteint son objectif et a essentiellement joué un rôle clé dans le test de technologies importantes, principalement pour la conduite de futures missions. Tiangong-2 a été lancé en septembre 2016 et a été désorbité en juillet 2019.

On s’attend à ce que dans un an, la Chine soit en mesure d’établir complètement la station spatiale Tiangong. Au cours de la période 2021-2022, il y aurait un total de 11 lancements et ils comprendraient trois missions humaines. La tâche principale serait de lancer les deux modules de laboratoire restants et enfin de rendre opérationnelle l’ensemble de la station spatiale. La mission principale de la présente mission est de rendre opérationnel le module Tianhe de 22,5 tonnes.

Le trio d’astronautes entreprendrait également diverses expériences, essentiellement associées à la vérification de la technologie. Il y a un élément international associé à ces expérimentations. La Chine avait offert à diverses agences scientifiques du monde entier la possibilité de mener des expériences à bord de la Station spatiale chinoise (CSS). Il s’agissait d’un concours organisé conjointement par le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA) et l’Agence spatiale chinoise habitée (CMSA). Une très bonne réponse globale a été reçue. Au cours du mois de juin 2019, les résultats de ce concours ont été annoncés. Avec quelques autres, deux instituts indiens ont remporté ce concours et leurs projets font désormais partie du programme de la station spatiale chinoise. L’Institut indien d’astrophysique (IIA) basé à Bengaluru a son équipement à bord de Tiangong pour étudier la zone entre les étoiles et l’Institut indien de technologie basé à BHU, l’expérience de Varanasi est là pour apprendre le comportement des fluides partiellement visibles en microgravité. La Chine a également annoncé qu’elle offrirait aux astronautes d’autres pays la possibilité de visiter leur station spatiale une fois le projet pleinement établi.

Il est important de considérer le programme de station spatiale de la Chine non pas isolément, mais dans le contexte de son programme spatial global. À l’heure actuelle, les rovers chinois (équipements robotiques) opèrent sur la Lune et la surface martienne. Maintenant, avec le succès de la première phase du programme de la station spatiale Tiangong, des humains de Chine ont également commencé à opérer dans l’espace. La Chine a des ambitions majeures de faire de la présence humaine à la surface de la Lune dans moins d’une décennie, disons d’ici 2030. En regardant les capacités de la Chine à maintenir en grande partie les délais de leurs divers projets spatiaux, il est très probable que la Chine présence à la surface de la Lune comme prévu. Peut-être que la station spatiale internationale (ISS) pourrait rester opérationnelle au plus jusqu’en 2028. Cela signifie que d’ici 2030, il pourrait y avoir des ressortissants chinois marchant sur la Lune et la seule station spatiale opérationnelle ne serait pas un espace international, mais un espace national (chinois). gare.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.