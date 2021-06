Stationnement facile, moins d’embouteillages ! Ouverture du premier système de stationnement de navettes robotisées à plusieurs niveaux de Mumbai

Le bâtiment a une capacité d’accueil de 240 voitures. (image : poignée Twitter d’Aaditya Thackeray)

Système de stationnement de navette robotique à plusieurs niveaux de Mumbai : Le stationnement est désormais beaucoup plus facile et plus pratique pour les Mumbaikars ! Jeudi, dans la ville de Mumbai, le premier système de stationnement de navette robotique à plusieurs niveaux a été ouvert aux habitants de Bhulabhai Desai Road, dans la région de Breach Candy. Le bâtiment de 21 étages dans la capitale financière, qui devrait réduire la congestion du trafic, a été inauguré par le maire de Mumbai Kishori Pednekar et le ministre d’État Aaditya Thackeray. Le bâtiment a une capacité d’accueil de 240 voitures. Un responsable de BMC a été cité dans un rapport d’IE disant que l’installation a deux points de sortie et deux points d’entrée. Le système de parking à navette robotique peut gérer jusqu’à 60 voitures en une heure. Le parking à plusieurs niveaux sera ouvert 24h/24 au public, a ajouté le responsable.

Selon le rapport, le système de stationnement de navette robotique à plusieurs niveaux dispose également de capteurs intelligents, de quatre plateaux tournants automatiques, ainsi que de deux ascenseurs, de transporteurs verticaux et de silomats robotisés chacun. Les responsables de BMC ont déclaré que le système de stationnement de navette robotique à plusieurs niveaux récemment ouvert atténuera le problème du manque d’espace de stationnement, ce qui est un grand défi dans une ville comme Mumbai.

Récemment, le ministre d’État a déclaré sur son compte Twitter qu’il était présent à la cérémonie de remise du mur de soutènement réalisé sur le site du glissement de terrain de Peddar Road à Mumbai. Le mur de 260 mètres a été construit en un temps record, surmontant divers défis techniques avec l’aide des instituts indiens de technologie (IIT) de Mumbai, a déclaré Thackeray. En outre, la route attenante a été élargie, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, le ministre a déclaré que la route surélevée entre Parel TT Flyover et Hind Mata Flyover à Mumbai avait été inaugurée. La route surélevée permettrait au public de Mumbai d’éviter les embouteillages dus aux fortes pluies et à l’engorgement, a-t-il ajouté.

