Stations d’accueil DX2 et DX3 d’ALOGIC pour MacBooks [Video]

Les ALOGIC DX2 et DX3 sont une paire de superbes stations d’accueil universelles. Ils ont été conçus non seulement pour offrir une extension de port substantielle pour votre MacBook Air ou MacBook Pro, mais également pour offrir une prise en charge multi-écrans. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir nos travaux pratiques avec les nouveaux quais et obtenez 10 % de réduction pour une durée limitée avec le code ALOGIC10.

Spécifications DX2

Le modèle DX2 dispose d’une charge d’ordinateur portable de 65 watts, ce qui est parfait pour un MacBook Air ou Pro 13 pouces. Cette station d’accueil prend également en charge jusqu’à deux écrans externes (à 4K/60 Hz) via une paire d’entrées DisplayPorts 1.4. Il existe également un port Ethernet Gigabit, deux ports USB 3.1 Type-A et un port USB 3.2 Type-C.

La face avant de la station d’accueil comprend un bouton d’alimentation avec un voyant LED, un port USB 3.1 Type-A et un port USB 3.2 Type-C, ainsi que votre prise casque 3,5 mm standard. Avec cette combinaison d’E/S, le DX2 serait idéal à utiliser avec deux moniteurs 4K et un MacBook 13 pouces.

Spécifications DX3

Le modèle DX3 prend les choses en main en prenant en charge la charge d’ordinateur portable de 100 W. Cela rend ce modèle plus approprié à utiliser avec un MacBook Pro 16 pouces. Le modèle DX3 ajoute également deux emplacements pour carte SD. Il y a à la fois une fente pleine taille et une micro fente, ce qui est très utile pour les vidéastes et les photographes.

Et puis à l’arrière du DX3, il y a une entrée DisplayPort supplémentaire. Avec trois entrées DisplayPort 1.4 au total, vous avez la possibilité d’exécuter une configuration à trois moniteurs. Mais ce qui distingue cette station d’accueil des autres, c’est sa capacité à prendre en charge un 4K/60 Hz simultané pour les trois écrans. C’est quelque chose que très peu de stations d’accueil vous permettront de faire. Il est donc agréable de voir que le DX3 en est capable.

Le point de vue de .

Avec tous les ports combinés sur le DX2 et le DX3, il y a beaucoup à apprécier sur ces docks. Vous avez tous toutes les entrées nécessaires pour une souris et un clavier. Vous pouvez facilement transférer des données avec ces emplacements pour carte SD. Et vous avez toutes les entrées d’affichage dont vous pourriez avoir besoin avec les entrées DisplayPort doubles et triples. Dans l’ensemble, ils sont parfaits pour la configuration de bureau au quotidien.

En ce moment, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur les nouvelles stations d’accueil ALOGIC DX2 et DX3 avec le code ALOGIC10. Ce n’est que pour une durée limitée, donc si vous êtes intéressé ou sur la clôture, je vous recommande de faire un pas maintenant. Que pensez-vous des DX2 et DX3 ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

