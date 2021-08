Stations de diffusion mobile Warzone et ce qu’elles font

Stations de diffusion mobiles Warzone sont le grand nouveau point d’intérêt (POI) de la saison 5.

Ils sont faciles à trouver, mais savoir quoi en faire est une autre affaire. Raven a fourni quelques indices sur leur utilité, bien que les stations de diffusion mobiles ne semblent pas encore pleinement opérationnelles.

Que sont les stations de diffusion mobiles Warzone ?

Raven a décrit la station de diffusion mobile comme des zones conçues pour « amplifier le signal des numéros » autour de Verdansk. L’idée est d’éviter qu’une zone donnée ne reçoive un signal en fonction des récompenses offertes. Ce que cela signifie en pratique reste un peu mystérieux.

Certains suggèrent que se battre autour des stations de diffusion mobiles augmentera les taux de chute ou la qualité des éléments reçus dans une chute.

C’est peut-être vrai, et cela correspond aux brèves notes de Raven sur le nouveau POI de la saison 5. Cependant, les stations de diffusion mobiles ne semblent même pas encore actives. Quelques joueurs ont noté que les stations de diffusion mobiles semblent apparaître dans des variétés actives et inactives. Cependant, aucun d’entre eux ne diffuse encore de signaux. Un ou deux ont commencé à émettre, mais les signaux apparaissent bien au-dessus du sol. Ils n’affectent pas non plus le combat ou les gouttes.

Depuis le lancement de la saison 5, il est possible que les stations de diffusion mobile aient quelques bugs à régler. Nous mettrons à jour une fois que Raven aura clarifié la situation autour d’eux.

Emplacement des stations de diffusion mobiles Warzone

Les emplacements de Warzone Mobile Broadcast Station varient en fonction du match, mais ils sont faciles à repérer. Chaque station est une grande antenne de diffusion sortant d’un camion, et il existe des preuves du streamer KinG x STuDx que les stations de diffusion mobiles sont plus susceptibles d’apparaître entre deux emplacements nommés.

Pour l’instant, ce sont de bons endroits à vérifier:

Entre la station de télévision et l’usine Entre le cimetière et la promenade ouest Entre la base militaire et l’aéroport Entre le supermarché et le cimetière Entre le champ de tir de la base militaire

