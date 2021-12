Stations de montagne FGC prêtes pour Noël avec des épaisseurs de neige dépassant un mètre

23/12/2021 à 14h45 CET

le six stations de montagne FGC ils accueillent Noël avec de bonnes prévisions. Le personnel agricole veille à ce que La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé Oui Boi Taüll Ils peuvent offrir le maximum d’équipements et de services opérationnels pendant les vacances de Noël après le début de la saison avec un afflux important de public.

Les saisons, une à uneNoël blanc dans les deux gares du Pallars Sobirà. Les personnes qui visitent Espot vous profiterez d’un paysage unique avec épaisseurs de neige poudreuse jusqu’à 120 cm, ils pourront skier ou surfer plus de 90% des pistes et les itinéraires des gares.

Une photo de Noël qui sera répétée dans Port Ainé, où les utilisateurs peuvent parcourir plus de 20 kilomètres de sentiers, avec la plupart des pistes ouvertes et avec l’anticipation de garder épaisseurs jusqu’à 100 cm de neige poudreuse. Dans les deux établissements, le les installations mécaniques seront opérationnelles à 100%. Une situation qui peut être améliorée avec les prévisions météorologiques de nouvelles chutes de neige à partir du 22 décembre.

Les deux stations l’ont tout est prêt pour que les familles profitent de la haute montagne avec des événements faire merde oncle le 24 décembre à Port Ainé ou la traditionnelle arrivée des mages le 5 janvier avec une descente aux flambeaux populaire et du chocolat aux deux stations.

La Molina affronter les vacances avec 57 kilomètres de pistes ouvertes et de bonnes épaisseurs de neige qui vont jusqu’à 80 cm de poudreuse. Pendant les vacances de Noël, les visiteurs pourront pratiquer le ski ou le snowboard dans tous les secteurs de la station et réaliser également toutes sortes d’activités complémentaires aux sports d’hiver, telles que la raquette, la découverte du circuit d’interprétation de la faune, les descentes en tube, le ski de montagne, la haute dîners d’altitude avec excursion ratrac à Costa Rasa, sur réservation préalable et aussi, à partir de Le 28 décembre également à Niu de l’Àliga en montant avec le téléphérique Cadí -Moixeró, qui démarre un service de nuit pendant les vacances scolaires et ensuite le week-end.

Encore un hiver La Molina s’engage pour un Noël avec une multitude d’activités programmé dont la visite de Père Noël le 25 décembre, pour inaugurer l’an 71 Descente d’enfant le 1er janvier, la plus ancienne course populaire d’Europe, la deuxième édition de la course Family Day le 2 ou l’arrivée tant attendue des Mages avec une descente de flambeaux le 5 janvier.

Station Vall de Núria accueillera les visiteurs qui viendront pendant les vacances de Noël avec plus de la moitié du domaine skiable opérationnel et des épaisseurs allant jusqu’à 80 cm de neige poudreuse. L’offre d’activités sera complétée par trois circuits raquettes et deux circuits opérationnels à ski de montagne, les expositions « Mémoires de neige & rdquor;, » 90 ans du chemin de fer à crémaillère de Núria & rdquor; Oui “Centre d’interprétation de Vall de Núria & rdquor;, le Cau de la Marmota et le Parc Ludique. Concernant les services à la gare, tous les points de restauration, la boutique et les hébergements (Hôtel, Appartements et Auberge) seront opérationnels. Quant aux remontées mécaniques, elles seront toutes en service, y compris le téléphérique de la Coma del Clot. Le 25, il ouvrira de 9h00 à 13h00 (le reste des jours ce sera de 9h00 à 16h45) et le train à crémaillère circulera aux heures normales.

Vall de Núria organisera de nombreuses activités pour toute la famille En ces jours fériés, comme le réveillon de Noël (faire de la merde de tió, dîner de Noël et chants de Noël dans l’église du Sanctuaire) le 24 janvier, le Verveine du Cap d »An au 31 décembre ou Twelfth Night, où les Rois Mages de l’Est arriveront avec un spectacle de lumière, de musique et de feu le 5 janvier. De plus, il y aura des activités complémentaires au cours de certains après-midi telles que l’excursion nocturne de raquette le 29 accompagnée d’un dîner.

Quant à Vallter, la station de Ripollesa prévoit d’ouvrir 100% du domaine skiable pendant les vacances de Noël avec de la poudreuse épaisse jusqu’à un mètre. La station la plus méditerranéenne aura également services de restauration et de location de matériel opérationnels et d’autres activités alternatives au ski telles que les circuits pour la pratique de randonnées en raquettes et ski de montagne, le Parc Ludique, la piste de luge et le Mini club L’Esquirol.

Vallter a préparé une série d’activités passer les vacances de la meilleure des manières comme faire chier Tió le 23 décembre, musique live du duo Aquel Par 30 décembre ou la fête d’adieu de l’année ‘Adéu 2021’ en musique, des cadeaux et une simulation du carillon le 31 décembre.

La plus haute station des Pyrénées, Boí Taüll, est prévu d’opérer ces festivals avec une partie importante de son domaine ouvert avec des pistes pour skieurs et surfeurs de tous niveaux. Les espaces débutants, le Jardin des Neiges, les pistes de ski de montagne ainsi que d’autres espaces spéciaux comme le Snowpark seront également ouverts. Tous les services de restauration seront opérationnels et les commandes de nourriture pourront être passées via l’application de la station avec le service Click & Go.

Boí Taüll est présenté comme une très bonne option pour passer les vacances de Noël, du Nouvel An et des Rois Mages. grâce à la grande offre touristique du territoire telle que la gastronomie, le patrimoine roman, le Parc National d’Aigüestortes et Estany de Sant Maurici, qui constitue la représentation la plus authentique de la haute montagne ou des villages typiques d’une carte postale de Noël.

Boí Taüll propose des activités incontournables aux visiteurs de ces festivals, parmi lesquels la visite de Père Noël le 24 décembre, la Concours de bonhommes de neige le 28 décembre, la Fête d’adieu de 2021 le 31 décembre, avec une journée de ski et de musique, la Bajada de Torchas la nuit en début d’année ou la Visite des Pages Royales et arrivée des Mages d’Orient le 5 janvier.

Achat et recharge en ligne de forfaits et billets de ski pour éviter les files d’attente les jours d’affluence. Le système d’enregistrement et la carte Pirineo 365 seront la clé de ces vacances

Les jours de grande affluence, l’unParticipation à l’achat de forfaits de ski ou de tickets pour accéder aux stations, dans le train à crémaillère de Núria ou dans le téléphérique Cadí Moixeró, il acquiert une plus grande importance.

FGC Tourisme encourage les visiteurs à acheter ou recharger leurs journées de ski ou leurs déplacements en transports touristiques à l’avance ces jours-ci pour éviter les files d’attente gênantes aux points d’accès à la gare et garantir des places disponibles dans les circulations de préférence dans le cas, par exemple, du train à crémaillère de Núria

Dans le cas de la gare de Vallter, rappelons que l’accès aux quais de stationnement de l’aire de service Pla de Morens 2150 est réservé aux personnes disposant d’une carte journalière valable le jour de leur visite