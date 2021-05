Statistiques de coronavirus en Inde en direct: cas de Covid-19 en Inde State Wise Live Updates, enregistrement du vaccin contre le coronavirus en direct, conseils de prévention du coronavirus en direct, verrouillage de Covid-19 en Inde – Delhi, Punjab, Maharashtra, UP, MP, Karnataka, Surat, Telangana Covid- 19 cas de couverture en direct

Avec une charge de travail moyenne de plus de 3,5 cas lakh pendant plus de 10 jours consécutifs, l’Inde représente près de 50% des cas mondiaux de coronavirus. (Photo .)

Cas de Covid-19 en Inde aujourd’hui, mises à jour en direct des statistiques sur les coronavirus en Inde: L’Inde, l’épicentre de la pire épidémie de coronavirus au monde, sera témoin de la troisième vague d’infections à Covid-19, a déclaré le Centre. Cet avertissement intervient à un moment où les États ont constaté une baisse notable de la charge de travail quotidienne de nouvelles infections à Covid-19. Alors, l’Inde a-t-elle déjà vu le pic de la deuxième vague du coronavirus? Les experts ne sont toujours parvenus à aucune conclusion malgré la dernière baisse des cas quotidiens.

Alors qu’il y a un débat sur les données officielles fournies par le ministère de la Santé de l’Union, beaucoup alléguant l’Inde de sous-déclaration massive, l’OMS dit que même les données officielles montrent à quel point la situation est sombre. L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’une personne sur quatre qui meurt à cause de Covid est originaire d’Inde.

Avec une charge de travail moyenne de plus de 3,5 lakh pendant plus de 10 jours consécutifs, l’Inde représente près de 50% de la charge de travail mondiale. À de nombreuses reprises, le ministère de la Santé a réaffirmé que le vaccin ne manquait pas. Cependant, les données d’inoculation quotidienne montrent qu’il y a eu une baisse massive des injections administrées par jour depuis le 1er avril le mois dernier.

Au cours du briefing quotidien, le haut responsable du ministère de la Santé a déclaré que la baisse des cas montrait que la courbe des coronavirus plafonnait dans certains États. Bien que l’amélioration prometteuse de Mumbai puisse être une lueur d’espoir, les près de mille morts dans le Maharashtra au cours des dernières 24 heures montrent que le virus tue plus de personnes cette fois. La situation s’aggrave dans des États tels que le Bengale occidental, le Karnataka et le Kerala. Bengaluru et Chennai, la capitale du Tamil Nadu, sont des domaines de préoccupation, selon le Centre. Au sujet de la raison de la deuxième vague dévastatrice, le Centre affirme que, comme la majorité de la population a baissé, la prudence, associée à une immunité moindre due à la première vague, a aggravé l’impact de la deuxième vague.

Alors que le Centre parle enfin du verrouillage national et du lien entre le double mutant et la poussée actuelle, voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier: