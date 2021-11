Statistiques de la NBA : les faits définitifs sur l’incroyable défense des guerriers

Ce que tu fais cette saison Guerriers de l’état d’or C’est tout simplement incroyable et n’est pas seulement basé sur le talent de Curry et de la compagnie, mais aussi sur l’intelligence défensive de l’équipe et l’intensité en mouvement. Draymond vert Il implique tous ses coéquipiers dans une tâche louable qui a réussi à laisser tous les rivaux qu’ils ont affrontés en dessous de 50 % de précision, affichant la meilleure note défensive de la ligue selon les statistiques de la NBA.

Les Warriors ont disputé 20 matchs cette saison. Ils ont tenu leurs adversaires à moins de 50% des tirs dans les 20 matchs. Ils ont la meilleure note défensive et l’adversaire FG% cette saison. pic.twitter.com/PbHYxr1NAK – StatMuse (@statmuse) 28 novembre 2021