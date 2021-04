Statistiques du GP d’Imola: paire britannique sur le podium pour la première fois depuis 2012

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne de dimanche était la première fois en neuf ans que deux pilotes britanniques montaient sur le podium.

Mais, tout comme ce fut le cas la dernière fois que cela s’est produit, aucun des deux n’a remporté la course.

La victoire de Max Verstappen à Imola était la 11e de sa carrière. Il a désormais remporté autant de courses que Jacques Villeneuve, Rubens Barrichello et Felipe Massa

Il y avait quelques symétries historiques nettes ici. Il a donné à Honda sa première victoire à Imola depuis Ayrton Senna 30 ans plus tôt, et l’a fait en prenant la tête de la troisième place sur la grille, exactement comme Ralf Schumacher l’a fait dans la même course il y a 20 ans.

Lewis Hamilton a terminé deuxième, ce qui était remarquable, car il avait pris un tour de retard à un moment donné. Il a pris la place avec quatre tours à faire en passant devant Lando Norris, qui a pris la troisième place et le deuxième podium de sa carrière.

C’est donc la première fois que deux pilotes britanniques sont classés dans les trois premiers depuis que Hamilton et Jenson Button, alors coéquipier de McLaren, ont suivi Nico Rosberg à la maison lors du Grand Prix de Chine 2012.

Cette occasion a été les 552e et 553e podiums des pilotes britanniques. Hamilton et Norris ont poussé le total à 700 dimanche. Les podiums de Norris étaient deux des sept seulement marqués par des pilotes autres que Hamilton pendant cette période: le reste a été pris par Button.

Hamilton a signé la pole position pour la 99e fois de sa carrière samedi. Cela, notera les mathématiciens astucieux, signifie qu’il peut atteindre un siècle lors de la prochaine course au Portugal, où il a battu le record de Michael Schumacher pour la plupart des victoires en Grand Prix l’année dernière. Hamilton a maintenant pris la pole en 15 saisons consécutives (il détenait déjà le record) et sur 30 pistes différentes (idem).

Il a également réalisé le tour le plus rapide de la course, pour la 54e fois de sa carrière. Schumacher est encore de loin la référence ici: il en a accumulé 77.

Alonso a réclamé un point après l’excursion d’avant-course Parlant de 77 ans, la retraite de Valtteri Bottas a signifié que Mercedes a été exceptionnellement battue par trois de ses rivaux à Imola. Le bonus au tour le plus rapide de Hamilton leur a permis de remporter 19 points contre 25 pour Red Bull, 23 pour McLaren et 22 pour Ferrari.

Après les deux premières courses, deux équipes ont marqué des points avec les deux voitures dans chacune – McLaren et Ferrari – mais aucune d’elles n’a remporté de courses. Trois équipes n’ont pas encore marqué du tout: Williams, Haas et Alfa Romeo.

Ces derniers ont perdu leur premier score de la saison hier lorsque Kimi Raikkonen s’est vu infliger une pénalité stop-go de 10 secondes (convertie après la course en une pénalité de 30 secondes). Vettel a reçu la même pénalité, car Aston Martin n’a pas monté ses pneus sur la voiture avant le signal de cinq minutes.

La pénalité stop-go de 10 secondes n’est pas souvent émise. L’année dernière, il n’est apparu qu’à Monza, où les stadiers l’ont remis à Hamilton et Antonio Giovinazzi. Avant cela, sa dernière apparition avait également eu lieu à Monza où, par coïncidence, les deux récipiendaires étaient Raikkonen et Vettel. En fait, Raikkonen a reçu cette pénalité dans quatre des 13 dernières fois où elle a été prononcée.

Les pénalités d’après-course signifiaient également que Fernando Alonso marquait son premier point depuis son retour en F1. Son dernier pointage était la septième place au Grand Prix de Singapour 2018.

