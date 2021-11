Statistiques du Real Madrid | Le Real Madrid, une équipe experte en désavantages

29/11/2021 à 10h19 CET

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a certifié un grand retour (2-1) contre Séville de Julen Lopetegui et a signé la quatrième victoire consécutive en Liga pour se consolider en leader après la chute de la Real Sociedad au stade RCDE. Avec les trois points, l’équipe a ajouté un total de 10 cette saison après avoir traîné sur le tableau de bord.

Les Blancs, qui ont bouclé une semaine parfaite après avoir remporté le ticket pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, Ils ont certifié leur grande capacité de réaction et sont consolidés comme l’équipe qui a obtenu le plus de points après avoir été en retard au tableau d’affichage et est celle avec le meilleur bilan devant l’Atlético de Madrid (8).

L’équipe de la capitale a une nouvelle fois tout confié à ses deux joueurs les plus déterminés et à un excellent niveau : Karim Benzema et Vinícius Júnior ont inscrit les deux buts du match qui ont neutralisé le premier but de Rafa Mir et confirmé la victoire du Real Madrid, qui reste seul leader..

Un leader plus que renforcé

L’équipe de Carlo Ancelotti a marqué trois points contre un rival direct pour le titre comme Séville de Julen Lopetegui et est confirmé comme le plus leader après la défaite également de la Real Sociedad, qui a raté la première place avec un seul point sur les six derniers. Avec une grande démonstration de punch, le Real Madrid s’est imposé comme un leader solo.

Les Madridistas font partie des candidats au titre avec l’Atlético de Madrid, actuel champion de la compétition, et le FC Barcelone, qui a augmenté ses options après l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc et les deux victoires consécutives contre l’Espanyol et Villarreal.