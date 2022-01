Statistiques NBA : 19e saison historique de LeBron James

Cela ne fait que cinq jours qu’elle a eu 37 ans, mais James Lebron se montre en cette saison 2021/22 (la 19e pour lui) de NBA être à l’un des meilleurs niveaux de sa carrière. Les Lakers de Los Angeles Ils sont déjà à 50% des victoires, et montrent des signes d’être de plus en plus roulés grâce aux performances de leur star.

Les statistiques NBA de LeBron sont absolument historiques. Il enregistre des chiffres qu’il n’avait pas atteint depuis ses meilleures années :

28,5 points par match (son chiffre le plus élevé depuis 2010). 52,3% de field goal (son chiffre le plus élevé depuis 2018). 37,4 % en triple (son chiffre le plus élevé depuis 2014). 20,2 buts sur le terrain tentés par match (le plus élevé depuis 2008). 1,8 interceptions par match (son chiffre le plus élevé depuis 2012). 1,1 bloc par match (son chiffre le plus élevé depuis 2009).

Premier Laker en 10 ans avec sept matchs consécutifs de 30 points – @KingJames x #NBAAllStar pic.twitter.com/jeP5a3QnVs – Los Angeles Lakers (@Lakers) 2 janvier 2022