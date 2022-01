Statistiques NBA : Chris Paul est de loin le meilleur organisateur aujourd’hui

Chris Paul Il s’est toujours avéré être, par talent, non seulement l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA aujourd’hui, mais dans toute l’histoire de la ligue. Le vétéran de 36 ans est le chef de certains Soleils de phénix qu’ils sont de plus en plus sérieux. La franchise sait qu’avec lui et Devin Booker, ils ont l’un des meilleurs couples offensifs de la compétition.

L’année que passe le CP3 l’amène à continuer à écrire l’histoire de la NBA, en écrivant son nom par le feu sur ses pages. Les statistiques montrent qu’il est, parmi les joueurs actifs, le meilleur organisateur de loin :

La plupart des matchs en carrière avec plus de 10 passes décisives et 0 revirements (joueurs actifs) Chris Paul – 47 Rajon Rondo – 13 Mike Conley – 11 Kyle Lowry – 11 Lebron James – 10 DJ Augustin – 7 Ricky Rubio – 7 Goran Dragic – 6 – NBA Central (@TheNBACentral) 4 janvier 2022