Statistiques NBA : Chris Paul et un nouveau match de rêve pour un meneur

Chris Paul il ne se lasse pas de défier la logique et de magnifier sa figure dans l’histoire de la ligue. LED Soleils de phénix dans une nouvelle victoire, et ils sont déjà 10 de suite, et il l’a fait d’une manière dont n’importe quelle base rêverait puisqu’avec son Statistiques NBA Cela montre le niveau de sécurité dans la direction et le talent que vous avez. Il a distribué 14 passes décisives et n’a perdu aucun ballon, ce qu’il a déjà réalisé jusqu’à 46 fois, égalant Muggsy Bogues dans le record de tous les temps à cet égard.

Chris Paul ce soir : 14 AST

0 TOV C’est son 46e match en carrière avec plus de 10 passes décisives et 0 revirements, égalant Muggsy Bogues pour la plupart par n’importe quel joueur depuis 1985. pic.twitter.com/OTRqez6bNd – StatMuse (@statmuse) 18 novembre 2021