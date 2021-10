Statistiques NBA : Chris Paul franchit un cap que personne n’a jamais atteint

L’un des meilleurs de l’histoire du basket mondial. C’est la seule façon de définir Chris Paul, un meneur unique, mythique et iconique qui continue de déployer tout son talent sur les courts et ne faiblit pas dans son empressement à ajouter un anneau. Reste à voir s’il y parvient, mais en cours de route, il dynamite les records de Statistiques NBA que personne n’avait jamais atteint, ni n’osait rêver de le faire. Dans son duel contre les Lakers, il a atteint 20 000 points et 10 000 passes décisives dans sa carrière professionnelle, ce que presque personne ne pourra répéter à court terme.

– 23 points

– 14 AST Soirée historique pour @CP3 au Staples Center. Premier joueur à atteindre 20 000 points et 10 000 passes décisives en # NBA75 pic.twitter.com/zeBHRUguP8 – NBA Latam (@NBALatam) 23 octobre 2021