Statistiques NBA : Chris Paul, un couteau dans le 4Q pour les Nuggets

L’une des demi-finales de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 est pratiquement vue pour la condamnation. Soleils de phénix a réussi à se soumettre à pépites de Denver dans les trois premiers matchs de l’égalité entre les deux, et est déjà à un triomphe de la qualification pour les finales de conférence, tandis que les Nuggets doivent revenir de 3-0 contre, quelque chose qui n’a jamais été réalisé en championnat.

L’une des principales raisons de la grande forme de ces Soleils est la performance qu’offre l’une de leurs étoiles, Chris Paul. Après un 1er tour contre les Lakers de Los Angeles, physiquement handicapés, le meneur vétéran de 36 ans a fait un pas en avant contre l’équipe MVP de la saison, Nikola Jokic, en particulier dans les derniers quarts de chaque match.

Selon les statistiques de la NBA, Paul accumule, dans les trois 4Q qui se sont joués jusqu’à présent entre les Phoenix Suns et les Denver Nuggets, les chiffres suivants :

30 points marqués (10,0 par match). 12 des 13 paniers marqués (12-13 TC). 100% des triples marqués (4-4 T3). Huit passes décisives distribuées (3,3 par match). Zéro pertes (0 TOV). +20 avec lui sur la piste.

Faire l’histoire

La grande performance de Chris Paul se reflète également dans les records NBA de tous les temps. Lors du deuxième match du match nul contre les Nuggets, le meneur de jeu est devenu le premier joueur de tous les temps à obtenir 15 passes décisives et zéro défaite dans un match éliminatoire avec trois franchises différentes (New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers et Phoenix Suns). .