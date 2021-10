Statistiques NBA: Cole Anthony rejoint un club historique sélectionné avec sa grande performance

Cole Anthony Il n’a pas reçu l’attention médiatique des autres joueurs de son époque, mais il montre un énorme niveau de jeu et un potentiel à développer qu’il pourrait définitivement libérer cette saison. Lors de la victoire d’Orland Magic contre les Knicks de New York, le meneur électrique a été le meilleur avec 29 points, 16 rebonds et 8 passes décisives, marquant 5 triples. Cela l’assimile à des noms historiques comme Lebron James, Stephen Curry, James Harden, Luka Doncic et Russell Westbrook, pour être les seuls à signer une performance de 25/15/5 et 5 3 points.

Cole Anthony ce soir : 29 points

16 CER

8 AST

5 3PT Il rejoint Steph, Harden, Luka, Westbrook et Manu en tant que seuls gardes de l’histoire de la NBA avec une ligne de statistiques 25/15/5 & 5+ 3PT. pic.twitter.com/uzYYHRhofr – StatMuse (@statmuse) 25 octobre 2021