Statistiques NBA: Darius Garland prend la tête des Cavs avec brio

Les événements imprévus que vous vivez Les Cavaliers de Cleveland Ils ne font qu’ajouter au mérite énorme de la saison qu’ils font, avec un style de jeu unique et une foule de jeunes très prometteurs, assaisonnés de vétérans accomplis. Le rôle de grande star est assumé par Guirlande de Darius, un homme qui est connu pour être vital après les blessures de Sexton et Rubio, et qui contribue clairement à la légitimation des Ohioens dans la zone noble de la table, avec quelques Statistiques NBA incroyable.

Darius Garland 6 derniers matchs : 26 PTS, 6 AST

27 PTS, 10 AST

22 PTS, 8 AST

28 PTS, 6 AST

22 PTS, 6 AST

21 PTS, 3 AST Il tire 53/40/100 dans cette période. pic.twitter.com/bbHoetXBEB – StatMuse (@statmuse) 8 janvier 2022