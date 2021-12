Statistiques NBA : Devin Booker, le talisman des Phoenix Suns qui ne perd pas de matchs

Devin booker Il est l’un des joueurs à la mode de la NBA. L’étoile de Soleils de phénix Il mène sa franchise sur le chemin de la conquête de la tête de la Conférence Ouest, et pour l’instant, les choses ne peuvent pas s’améliorer.

Les Suns sont 1er avec une fiche de 25-5, et Booker a une moyenne de 22,9 points, 5,0 rebonds et 4,5 passes décisives par match. Mais les statistiques de la NBA ne s’arrêtent pas là. Quand Devin Booker est en piste, Phoenix ne perd pas. Les 19 derniers matchs que le gardien a disputés, il les a tous gagnés. Il n’a plus perdu de match depuis octobre.

Devin Booker ce soir : 24 points

9 CER

7 AST

6 3PT Book est sur une séquence de 19 victoires consécutives. Il n’a plus perdu de match depuis octobre. pic.twitter.com/FaJ7q0SjXe – StatMuse (@statmuse) 22 décembre 2021