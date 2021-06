Statistiques NBA: Inspiré de Marcus Morris, l’as des Clippers dans la manche des Playoffs 2021

Clippers de Los Angeles ont réussi à surmonter leur premier match éliminatoire de la finale de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 après avoir battu les Phoenix Suns lors du match 5 par un résultat de 116-102 (3-2 au total de la série).

En plus de la brillante performance de leur star, Paul George, les Clippers ont remporté le triomphe grâce aux matchs de Reggie Jackson (23 PTS et 3 AST) et Marcus Morris (22 PTS et 56,2% TC).

Précisément, la performance de Morris en particulier a été la clé du développement de la victoire. Ceci est confirmé par les statistiques de la NBA. Et c’est que, chaque fois que Marcus Morris termine un match de ces Playoffs avec plus de 50% de tirs du terrain, les Clippers gagnent. Ils sont actuellement 8-0 lorsque cela s’est produit.