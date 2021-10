Statistiques NBA: Jokic et Gobert entrent dans l’histoire dans les victoires des Nuggets et du Jazz

Qui a dit que ce n’était pas de bons moments pour les centres ? Nikola Jokic et Rudy Gobert, deux des meilleurs cinq de toute la ligue, ils ont eu des performances mémorables qui entrent dans l’histoire de la Statistiques NBA. Le Français a récolté 17 points et 20 rebonds dans la victoire de Jazz de l’Utah sur les Kings de Sacramento par 101-110, dans un duel dans lequel Donovan Mitchell a également brillé, avec 27 points. Plus spectaculaire encore a été ce qui a été fait par Nikola Jokic, avec 32 points, 16 rebonds et 7 passes, qui a servi à pépites de Denver battre les San Antonio Spurs 102-96, dans un match au cours duquel Facundo Campazzo a marqué 8 points et distribué 4 passes décisives, en plus d’avoir capté 4 rebonds.

